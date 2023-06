Un journal para plasmar lo que está “Dando vueltas en tu mente”

Bianca Landívar recuerda que su amiga Laura Zanky estaba con la necesidad de hacer jornal y ella le quería regalar uno, pero no encontró aquí en Santa Cruz, así que le sugirió que crearán una edición juntas. Ya que no había esta herramienta en Bolivia este par de emprendedoras le generaron una solución a la necesidad y ahora lo comercializan.

‘The Journal of your Mind By Dando vueltas en tu mente’ hace referencia a todos esos pensamientos e ideas que tenemos dando vueltas en la cabeza y que no sabemos cómo plasmarlas o escribirlas.