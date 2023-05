Un nuevo embarazo es uno de los eventos más emocionantes en la vida de una mujer

De manera científica, la psicología estudia los cambios emocionales durante todo el proceso. En el primer trimestre se mezclan la gran ilusión del acontecimiento con el miedo a no superar los famosos tres meses de mayor riesgo. Todos los embarazos tienen cierto riesgo de pérdida, que disminuye considerablemente después de la semana doce.

En este primer período, hay fuertes cambios hormonales que pueden afectar en gran medida el estado anímico de la mujer. De hecho, es el período de mayores malestares (nauseas, rechazo a ciertos olores o sabores). Todavía no hay barriguita, aunque uno la infle para la foto , pero por dentro, hay muchos cambios.

Patricia Roca Londoño, 33 años, es modelo, actriz y creadora de contenidos, siendo profesional de marketing y publicidad. Lidera varios proyectos, desde su emprendimiento My Amore Swimwear. Encarna la nueva generación de influencers de moda que se inspiran en las marcas nacionales, como Casa Robert, Closet, The Little dress, y mirando afuera, sigue las propuestas de Zara y Mango. Disfruta su vida familiar, es mamá de Benjamín, de 7 años, y esposa de Pablo Fernandez, actor, publicista y conductor de programas deportivos.