Un regalo para la capital de los valles cruceños

Recuerda que “en ese tiempo de la emergencia sanitaria, junto a una vecina empezamos hacer pan, luego postres y una amiga me dijo si podía hacerle una torta y le encantó, así otras personas me pidieron que les haga tortas, el boca a boca causó efecto y sin querer fui creciendo. Nunca pensé que me iba a dedicar a la repostería (qué no era lo mío, porque me gusta más cocinar)”, afirma esta emprendedora que se capacitó en la escuela de Inés España, en IGA y se actualizó con los cursos de Para Ellas.