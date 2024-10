Un simbólico homenaje a las bolivianas que están en tratamiento contra el cáncer

El taller de belleza y automaquillaje ‘Luzco Bien me Siento Motivada’ es evento que se realiza desde 2012, es completamente gratuito y cuenta con el apoyo de las empresas asociadas, que representan una importante fuente laboral para aproximadamente 400.000 mujeres emprendedoras de la venta directa.

“El taller ya ha brindado su apoyo a más de 1.200 mujeres en tratamiento oncológico”, dijo Milka Ortiz, actual directora de Asociación y vocera del programa.

Mes de la Mujer Boliviana

Hablamos de la resiliencia de cada paciente con sus testimonios de vida, compartiendo en un programa que está diseñado para fortalecer su autoestima.

Mes de la Mujer Boliviana en un homenaje simbólico

El encuentro tuvo el propósito de reunir a mujeres creativas y resilientes, algo así como un intercambio de voces y empatía femenina, junto a nuestra querida Reina del Carnaval Ariane Torrico, la cantante Maisa Roca, la experta en alimentación saludable Carolina Vélez, y la oradora Cinthya Romero que compartió una interesante charla motivacional.

Milka Ortiz también señaló que el programa está diseñado para apoyar a las mujeres que luchan desde todos los frentes por su salud. “Nuestro propósito es brindar apoyo emocional y una oportunidad de transformación personal”.

Por su parte, Gabriela Zegarra, maquilladora y creadora de contenidos en las redes sociales, aportó con su taller de automaquillaje donde las participantes aprendieron a realzar su belleza y a sentirse más seguras frente al espejo.

Experta. Gabriela Zegarra dictó su curso de maquillaje

TRES MUJERES POR TODAS:

“No era un problema hormonal, tenía cáncer”: Flavia Fernández Villarroel

Flavia Fernández Villarroel





Tengo 38 años y hace 3 años me di cuenta de este tema del cáncer de mama. Me entró pánico, miedo, terror y me preocupé cuando el ginecólogo me envió a la maternidad con una mastóloga. Me examinó y dijo que era hormonal, solo me indicó un tratamiento con aceite de prímula y antibiótico.

Seguí el tratamiento, pero la bolita no desaparecía, hasta que pasaron 2 años entre idas y venidas, sucedió que me mudé de casa y fui a otro centro de salud. Al examinarme me dieron orden de exámenes en el Oncológico, el especialista me dijo: es un cáncer y es etapa 4. Quedé impactada, lo busqué a mi médico, me confirmó. Ya ha pasado todo este año, la vida cambia drásticamente. Mi fortaleza son mis hijos, mi esposo, mis hermanos que quieren verme bien y curada.

“Soy de Trinidad, hace ocho años que tengo cáncer”: Gerania Velasco Cujuy

Gerania Velasco Cujuy





Vivo aquí en Santa Cruz, ya hace tiempo por la enfermedad, pero soy de Trinidad. Agradecidísima con la gente, con los médicos que me atendieron y el Oncológico. Ya hace como 8 años que estoy llevando este cáncer, pero doy gracias a Dios que sigo de pie y estoy viva.

En mi caso somos dos con mi niño de 8 años, él tiene problemas en la cabecita con un teratoma. Entonces ha habido mi altibajo, vendí mis cosas, no tengo en qué guardar mis medicamentos, y donde a veces me presto la heladera de los vecinos. Con esta enfermedad no puedo trabajar, pero yo hago bisutería, manillas, aros, collares.

En este ambiente con los talleres de automaquillaje, a mí me encanta, me desestresa, me saco foto con mi hijito, me dice, mamá te ves bonita, le encanta verme que me maquille.

“El guerrero es mi hijo, que está luchando con mi enfermedad": Cleopatra Basma Cuéllar

Cleopatra Basma Cuéllar





Mi nombre es Cleopatra, pero soy más conocida por Chachita. Estoy en el tratamiento hace cuatro años y medio, mi cáncer es tipo 3, etapa 3. Puedo decir que casi todo mi tratamiento ha sido por privado. Soy pastelera, es mi mejor terapia que Dios me dio, el trabajo, con ello voy sobrellevando el día a día.

Esta enfermedad no solamente nos duele el cuerpo, también nos duele el alma y aparte del alma nos duele la indiferencia que tenemos con la sociedad, que nos mira como bichos raros.

Esto lo he sufrido sola viendo a mi único hijo trabajar 12 horas diarias para poder pagar mis quimioterapias cada 21 días. Nos dicen a nosotras guerreras, el guerrero es mi hijo que escucha mis enojos, me aguanta y siempre viene con una sonrisa a decirme mamá aquí estoy te quiero.