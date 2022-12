Ximena Zalzer: "Mi vida es 100% real, soy una mujer que con sus aciertos y desaciertos trata de inspirar a otras mujeres a no dejarse caer"

“He recibido mensajes tan hermosos que realmente no sé qué decir; algunas personas me quieren tanto y otras no mucho porque no puedo callar lo que siento y pienso, pero encontré en este mundo un espacio para ayudar a los demás a tratar de ser felices y perder el miedo al qué dirán, es por eso, ante las injusticias no callo y a veces me meto donde no me llaman. Hacer las cosas de corazón, ser valiente ante las pruebas del destino y ser buena pero no tonta es mi filosofía de vida”.