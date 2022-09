Yovanna Farell, la maestra de ceremonia y ejemplo de valor para su hija más pequeña

“Me hicieron sentir mal en ese momento; pero luego eso se convirtió en fuerza para decirme a mí misma que yo valgo por lo que sé”, expresó Farell. Y es que aún se mantiene la costumbre de buscar gente famosa: presentadores de televisión, modelos y hasta reinas de belleza sin ninguna experiencia. “Una vez, después de presentarle mi propuesta, un señor me dijo: ‘Ni que usted fuera famosa para pagarle esa cantidad. A los que no son conocidos, se les paga lo que uno puede.”

“Si yo pudiera solventar mi vida y a mi familia solo siendo maestra de ceremonia, sería feliz. Realmente me gusta mucho y no me cuesta,” dijo. La mujer se involucra en lo que el cliente desea mostrar al público. “Converso con quien me contrata para elaborar el guion y hasta hago reuniones previas para que todo esté correcto”. Ella no se lanza a un seminario o evento sin antes averiguar y empaparse del tema. “Siento que es necesario que el público o los invitados perciba que soy parte de lo que estoy hablando; que me vean cercana a la empresa o institución”, indicó.