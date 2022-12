Activista cubano denuncia que fue expulsado de Bolivia por sus tuits contra la dictadura en su país

⚠️⚠️ #Urgente . He sido expulsado del Estado Plurinacional de Bolivia en una decisión política que marca un precedente nefasto... pido a todos que compartan!! #AbajoLaDictadura pic.twitter.com/Tx1sp2pHl1

“Esto es extremadamente grave, que el Gobierno boliviano expulse a un residente legal en Bolivia, que cumple la ley de migración en todos sus artículos (…) No hay en mi estancia en Bolivia una sola ruptura de los artículos de la Ley Migratoria (...) No hay en mis publicaciones una sola intromisión en los asuntos internos de Bolivia. No existe", expresó Castro.