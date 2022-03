Angélica Ponce: "No soy traicionera, no me metí bajo la cama ni me escapé a otro país"

Escucha esta nota aquí

La dirigente intercultural expulsada del MAS, Angélica Ponce, anunció que denunciará al diputado Héctor Arce por discriminación y difamación, esto debido a declaraciones públicas que el legislador realizó en su contra llamándola “malagradecida” y “traicionera”.

La controversia surgió luego de que Ponce expresara sus críticas a Evo Morales y a la dirección del Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras que el diputado Arce respondió descalificando a la dirigente y acusándola de mentir.

“Voy a denunciar públicamente al señor Arce por discriminación, por difamación, no voy a permitir que diga malagradecida, que soy una traicionera”, afirmó Ponce.

Según la dirigente, “Evo no está viendo la gran realidad”, ya que algunos que lo traicionaron y desconocieron, hoy están a su lado.

“Yo no soy traicionera, no me he metido debajo de la cama durante el golpe de Estado, ni me he escapado a otro país tampoco. He estado presente junto con los compañeros luchando para recuperar la democracia y que vuelva el hermano Evo al país”, aseveró.

Además, denunció que recibió amenazas de muerte y responsabilizó de lo que le suceda a las personas que le acusaron de “pasar al lado oscuro”, en alusión a Héctor Arce. Dijo que hace unos días, dos movilidades llegaron hasta la puerta de su domicilio con personas que tomaban fotografías desde el interior de los vehículos.

“Si quiere tanta pelea que venga y me busque”, desafió Ponce al diputado.

Respecto a la decisión de una facción de la regional de Cochabamba de expulsarla de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia, Ponce descalificó esta decisión y dijo que fue asumida por un grupo minoritario.

A su vez, sostuvo su postura de que Evo debería asumir un cargo de consejero y dar paso a nuevos liderazgos con equidad de género dentro del MAS.