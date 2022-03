Angélica Ponce: "No soy traicionera, no me metí bajo la cama ni me escapé a otro país"

Escucha esta nota aquí

La dirigente intercultural expulsada del MAS, Angélica Ponce, anunció que denunciará al diputado Héctor Arce por discriminación y difamación, al llamarla públicamente “malagradecida” y “traicionera”.

La controversia surgió luego de que Ponce expresara sus críticas al jefe del MAS Evo Morales y a la dirección de ese partido, mientras que Arce respondió descalificando a la dirigente y acusándola de mentir.

“Voy a denunciar públicamente al señor Arce por discriminación, por difamación, no voy a permitir que me diga malagradecida, que soy una traicionera”, afirmó Ponce.

Según la dirigente, “Evo no está viendo la gran realidad”, ya que algunos que lo traicionaron y desconocieron, hoy están a su lado.

“Yo no soy traicionera, no me he metido debajo de la cama durante el golpe de Estado, ni me he escapado a otro país tampoco. He estado presente junto con los compañeros luchando para recuperar la democracia y que vuelva el hermano Evo al país”, aseveró.

Además, denunció que recibió amenazas de muerte y responsabilizó de lo que le suceda a quienes la acusaron de “pasar al lado oscuro”, en alusión a Héctor Arce. Dijo que hace unos días, dos movilidades llegaron hasta la puerta de su domicilio cuyos ocupantes no identificados empezaron a tomar fotografías.

“Si quiere tanta pelea que venga y me busque”, desafió Ponce al diputado.

Respecto a la decisión de una facción de la regional de Cochabamba de expulsarla de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia, Ponce descalificó el hecho y dijo que fue asumido por un grupo minoritario.

A su vez, sostuvo su postura de que Evo debería asumir un cargo de consejero y dar paso a nuevos liderazgos con equidad de género dentro del MAS.

Vea el video: