Arce condiciona relaciones con Chile y confía en Boric, quien no negocia soberanía

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, interrumpidas desde 1978, solo será posible con “la solución del tema marítimo”, declaró ayer el presidente Luis Arce en su mensaje de homenaje por el Día del Mar.

Pero, además, el mandatario expresó su confianza en el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, y el proceso constituyente que vive su país para poder establecer un escenario de diálogo en el que se discuta la “reivindicación marítima del país” en los términos fijados en el artículo 267 de la Constitución Política del Estado.

“Recientemente, ha asumido la conducción de nuestra hermana República de Chile un Gobierno progresista y el pueblo chileno avanza en una histórica Asamblea Constituyente, por lo que hacemos votos para que bajo el liderazgo del hermano presidente Gabriel Boric, se ponga fin al enclaustramiento del pueblo boliviano, una herida abierta en nuestra Patria Grande desde hace 143 años”, afirmó el jefe de Estado.

El mensaje, que ratifica una postura tradicional boliviana, también cierra una primera etapa de coqueteos entre Arce y Boric, al calor de su afinidad ideológica.

Comenzó Boric, quien declaró su “cercanía ideológica” con el exvicepresidente Álvaro García Linera. El 11 de marzo recibió a Arce, poco después de jurar a la presidencia de su país. Ese día, el mandatario boliviano afirmó que el tema marítimo y del Silala estuvieron en esas conversaciones.

“Chile no negocia su soberanía, como me imagino no lo hace ningún país. Entiendo que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que yo le he invitado, y creo que hay buena disposición de parte ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes”, aclaró Boric en un encuentro con periodistas de agencias y medios internacionales.

Fue entonces que el joven mandatario lanzó la oferta de reanudar las relaciones diplomáticas. “La reanudación de relaciones diplomáticas es un punto de llegada y me encantaría avanzar hacia allá, solo depende de que haya voluntad de ambas partes”. La propuesta fue respondida ayer.

En 2013, el gobierno del presidente Evo Morales planteó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para que obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar.

El 1 de octubre de 2018, tras cinco años de litigio, el martillazo final del tribunal determinó que Chile no tiene la obligación alguna de negociar una salida al mar en favor de Bolivia. Con eso, el vecino país cerró el tema y hasta ahora no dio ninguna señal para volver a hablar sobre este tema.

El dictamen también señaló que el tema puede ser retomado en el ámbito bilateral, un aspecto rescatado por la diplomacia del país y ayer por el propio presidente Arce, quien también afirmo que la falta de un acceso soberano al mar provocó pérdidas económicas al país, que “paga hasta un 30% más de lo que paga en promedio cualquier otro país de la región” para poder exportar.

“El litoral boliviano ha sido una inmensurable fuente de recursos que ha servido para potenciar la economía chilena, en cambio a Bolivia esta situación le ha generado daños económicos que sufre a diario en su comercio internacional”, remarcó al subrayar que esos daños son de también de carácter “político, social y cultural”.

El presidente del Tribunal de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, tomó distancia del condicionamiento de Arce y animó al Ejecutivo a “explorar en los distintos escenarios, el internacional y diplomático, para que esta reivindicación no se quede en aquello”.

“Avancemos en una relación, con el hermano país de Chile, que nos permita retornar a las costas del pacífico”, subrayó el titular del Órgano Judicial de Bolivia tras conocer el mensaje del mandatario.

El historiador Robert Brockman señaló que existen mecanismos internacionales que pueden ayudar a Bolivia en su acceso al Pacífico. “Hay mecanismos en Naciones Unidas que ni las hemos mirado. La República Checa, Suiza y Austria, Paraguay están aprovechando de estas normativas”.

Brockman afirmó que “una normalización de las relaciones” ayudará a enriquecer un debate que incluya a Perú. Recordó estudios anteriores como aquella que señala “las fortalezas del altiplano marítimo”, que precisamente incorpora a una integración trinacional que tendría gran futuro.



Apuntes

- La lectura de Evo Morales

El expresidente Evo Morales considera que el fallo de la CIJ avaló la posibilidad de que Bolivia dialogue con Chile.

- Juicio por la demanda

El Conade considera que Evo, David Choquehuanca y Álvaro García deben ser enjuiciados por la derrota en La Haya.

- La frase de Salvador Allende

Arce recordó el compromiso de Salvador Allende, en una entrevista con Néstor Taboada Terán de dar mar a Bolivia.

