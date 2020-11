Arce designará viceministros y Evo dice que coordina con el presidente

Escucha esta nota aquí

La designación de los viceministros y directores de las empresas descentralizadas del Estado se completará hasta mañana, bajo fuertes presiones de los sectores sociales que exigen espacios en la administración pública. Las autoridades del Ejecutivo se comprometieron en compensar a los actores y regiones que se sintieron relegadas de los ministerios, informaron fuentes del oficialismo. Mientras, desde el trópico de Cochabamba, el jefe del MAS, Evo Morales, aseguró que participa de la nominación de los funcionarios en coordinación con el mandatario Luis Arce Catacora.

Durante un discurso en Chimoré, Morales reveló que conversó con el nuevo presidente, Luis Arce, y adelantó que “posiblemente” en las próximas horas su exministro de Economía y Finanzas se traslade al trópico “para sostener reuniones” de trabajo.

“Esta mañana conversé con Lucho. Me llamó a la una de la madrugada, intentaba llegar, pero está en pleno proceso de organización del Estado. Esta mañana nuevamente conversamos, tenemos debates internos para no equivocarnos en la designación de las autoridades”, destacó el jefe del MAS.

En el MAS aseguran que Morales asumirá la reestructuración del partido para encarar las elecciones subnacionales, razón por la cual coordina con el presidente para completar el equipo de Gobierno y escoger a los candidatos para las nueve gobernaciones y 337 gobiernos municipales del país.

El mandato de los sectores sociales y de los dirigentes regionales del MAS consistía en cambiarle el rostro al gabinete. En parte, Arce cumplió. No hay ni una sola autoridad ministerial que hubiera tenido el mismo rango en las gestiones de Morales. Los miembros del Pacto de Unidad y un grupo de alteños del distrito 8 protestaron y se declararon decepcionados porque no fueron tomados en cuenta en el gabinete. Dijeron que “una vez más se sintieron usados”. Una dirigente advirtió que esa ciudad ofrendó vidas por el proceso de cambio y resistió al que consideran golpe cívico-militar de la expresidenta Jeanine Áñez, pero no fueron retribuidos.

Desde Oruro, el presidente de la Asociación de Municipios de Oruro, Miguel Ángel Flores, propuso que se haga una fiscalización social y política al trabajo de los ministros, viceministros y directores de instituciones nacionales y departamentales. “No queremos que se comentan los mismos errores que se produjeron durante el gobierno de Evo Morales, que incluyeron a invitados y designaron autoridades que no formaban parte del instrumento político”, justificó.

Los sectores sociales y regionales afines al MAS exigen al presidente Arce que tome en cuenta a representantes sindicales de los diferentes departamentos. En ese ámbito, se supo que El Alto ha desencadenado una pugna para que uno de sus miembros asuma la presidencia de Aduanas.

En la Agencia Nacional de Hidrocarburos se menciona el nombre del cruceño Óscar Barriga, que ocupó la presidencia de YPFB en 2017. Para el máximo cargo de la estatal petrolera también existe la posibilidad de que recaiga en un militante del MAS en Santa Cruz.

También está contemplado, de acuerdo con fuentes oficiales, que Potosí, Chuquisaca y Cochabamba cuenten con representantes en los viceministerios y entidades desconcentradas. Algunos de ellos, estuvieron en la gestión de Evo Morales.

Simpatizantes del MAS agreden a Rafael Quispe y arrebataron su sombrero en la plaza Murillo

Sufrió agresiones y el robo de su sombrero. Rafael ‘Tata’ Quispe, candidato a la Gobernación de La Paz, fue víctima de la ira de simpatizantes del MAS este miércoles, cuando brindaba una conferencia de prensa en plaza Murillo.

La exautoridad gubernamental fue hostigada por un grupo de personas, que lo calificó de “asesino”, “golpista” y vendido”, logrando expulsarlo del centro político del país, al grado de robarle el sombrero, una de sus prendas características.

“La Policía no hace nada, mira de palco, para qué me voy a quejar si ahora la Policía, los fiscales y los jueces están al mando del MAS. Nadie es dueño de la plaza Murillo. Me han robado el sombrero, eso es delito”, dijo el exviceministro de Descolonización.

Imágenes muestran cómo el ‘Tata’ declaraba en plaza Murillo, cuando militantes del MAS vinieron a sacarlo de ese espacio. Uniformados policiales tuvieron que intervenir, tratando de evitar que la violencia llegue a mayores.

Quispe fue director del Fondo Indígena y luego viceministro de Descolonización durante el gobierno de Jeanine Áñez. Hace algunas semanas se proclamó como candidato a la Gobernación de La Paz para las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.