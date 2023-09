Arce dice que él trabaja, no habla y que Santa Cruz es el puntal de la industrialización en el país

Antes de terminar su discurso, presentó una publicación, con su foto en la portada, donde explicó que se presenta a Santa Cruz, como motor de la industrialización. “Esta región es estratégica, así podremos discutir sobre la realidad y no sobre malas intenciones . Con información clara queremos rendir el homenaje a nuestro hermano y querido departamento de Santa Cruz. No es hablar todos los días, sino trabajar y hacer todos los días”, dijo al aludir sin mencionar al expresidente Evo Morales, que critica su Gobierno todos los días a través de las redes sociales.

Luego expresó: “Nos dicen traidores porque somos izquierdistas. Los que militamos en el proceso de cambio somos descendientes de la gente que luchó por esta región. No todos somos oligarcas. No fue factible hacer una sesión de Diputados, pero no fue posible porque hay personas que se interponen a nuestro trabajo, un grupo que equivocó el camino porque discursan como la más dura oposición al Gobierno. Ellos quieren quitarle estabilizar a su Gobierno, pero Lucho no está sólo”.