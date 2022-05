Canciller: "Hay una pequeña posibilidad de que el presidente asista a la Cumbre en EEUU"

Escucha esta nota aquí

El canciller Rogelio Mayta aclaró este domingo que la participación del presidente Luis Arce en la IX Cumbre de las Américas, que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles (EEUU), no está completamente descartada y dependerá de que el gobierno de Joe Biden cambié de actitud e incluya a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La semana pasada el presidente Luis Arce asistió en la capital de Cuba a la vigésimo primera cumbre del ALBA. “Es muy importante el tema central que tratamos en este encuentro previo a la Cumbre de las Américas. Es una preocupación que exista una línea de exclusión que nosotros consideramos que no es positiva, e impide que la comunidad americana pueda encontrarse para hablar de temas en común”.

Recordó que en las últimas cumbres no hubo exclusiones, “ahora EEUU las asumió. Hay una pequeña posibilidad de que podríamos revisar esta decisión y encontrarnos todos los países en Los Ángeles”, manifestó en una entrevista con medios estatales.

Una posición similar a la boliviana fue asumida por el presidente de México, Manuel López Obrador; por el de Argentina, Alberto Fernández, quien tiene la presidencia de la Celac; y por la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, a quien, según el canciller, Washington ha contactado para pedirle que asista, pero ella en su cuenta de Twitter ha ratificado su decisión, pese a esa llamada.

“Nuestro presidente también expresó esta posición. El mandatario Chile, Gabriel Boric, asumió una posición menos contundente y, a través de su canciller, conminó a que no se debería excluir a nadie, aunque no señaló que no asistirá”, señaló Mayta.

La máxima autoridad de la diplomacia boliviana expresó que “es importante que esos foros en los que nos encontramos, en tiempos de fragilidad institucional a raíz de lo que ocurre en el este de Europa, la guerra en Ucrania, no excluyan a nadie. Es importante que el multilateralismo busque soluciones dialogadas”.

Recordó que la creación de Naciones Unidas se concretó tras los horrores del holocausto nazi en la II Guerra mundial e incluyó la diversidad de ideas entre EEUU y la Unión Soviética.

En este momento, para él, esta práctica está en entredicho. Pasa en Naciones Unidas, que quiere romper el multilateralismo, y ahora en la Cumbre de las Américas. Por eso el presidente Luis Arce llevó esa posición en la reunión del Alba.

“Había criterios más duros. Debatimos muchas opciones, pedir que ningún presidente vaya. Pero la nuestra, repito, es más flexible, si EEUU revierte su actitud sí iremos”.

El Gobierno boliviano ve en Washington una posición muy ideológica. “Estos no me gustan no los voy a invitar, según dicen, porque no estarían aplicando la carta democrática. Pero, al mismo tiempo, han lanzado una fuerte campaña para lograr la participación de la mayor cantidad de presidentes. El propio presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó esa posición”, acotó.

Pero también subrayó que con esta acción, “nuestro anfitrión le quitó fuerza a la cumbre. El Alba consideró que debemos generar nuevas formas de diálogo hemisférico. De México para abajo, y desde ahí tener una interlocución equilibrada, con un país como EEUU, que tiene 329 millones de habitantes, y que aún conserva la primera potencia mundial compitiendo con China. Los presidentes del Alba se juegan por una nueva forma de diálogo constructivo hemisférico. No vemos mal al pueblo de EEUU, sí a sus gobiernos que utilizan el narcotráfico como excusa para financiar guerras”.

Finalmente, expresó el respeto absoluto de Bolivia a las decisiones que tomen los demás países.