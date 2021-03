Caravanas y limpieza, así fue el último día de campaña electoral en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

La campaña proselitista para las elecciones subnacionales de este 7 de marzo llegó a su fin después de poco más de dos meses. Ayer, el candidato a la Gobernación cruceña Luis Fernando Camacho y el postulante a la Alcaldía de la capital José Gary Áñez realizaron sus cierres de esta etapa con distintas actividades.

El candidato de Creemos realizó una caravana que partió del monumento del Cristo Redentor para finalizar en el barrio Guaracachi. Camacho recibió el apoyo de diferentes sectores, como los gremiales y transportistas, a quienes se dirigió para agradecer el apoyo recibido en este tiempo.

La caravana no fue tan masiva como la que realizó en 2020, cuando se postuló como candidato a la Presidencia en las elecciones generales de octubre.

“Vamos a demostrarle a Bolivia y al mundo que Santa Cruz siempre será digna, no es ni será nunca masista. Nuestros asambleístas tienen el compromiso de que nunca van a negociar los principios de nuestro pueblo. Nunca nos vamos a arrodillar ante el centralismo. Este 7 de marzo tenemos la responsabilidad no solo de no elegir a un payaso, sino de cuidar nuestro voto”, dijo el candidato al cierre de su recorrido al son del estribillo que se dio a conocer durante los 21 días de paro de 2019.

Camacho, durante esta etapa, fue citado por la Policía boliviana por un proceso interno que se le sigue a un coronel de las fuerzas del orden. Durante el anuncio de esta medida, un grupo de simpatizantes realizó un cerco a la casa del candidato a fin de demostrar su apoyo y evitar cualquier contingencia.

Finalmente, la citación fue anulada. Durante la campaña, Camacho recibió el apoyo de sectores, además, llegó a diversas provincias a captar el voto. En los comicios de 2020, Camacho triunfó con una mayor votación en las circunscripciones urbanas y no así en las rurales, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) consiguió un mayor respaldo.

Día de limpieza

El cierre de campaña de Áñez, candidato de C-A, fue diferente a las que la población votante está acostumbrada.

Las concentraciones fueron divididas entre los 15 distritos, donde los simpatizantes del periodista comenzaron una limpieza de los postes y paredes que fueron ensuciadas con propaganda electoral de los distintos candidatos.

La lluvia que cayó en las primeras horas de la mañana sirvió para facilitar el trabajo del retiro de afiches, pero además, se obsequiaron plantines para que los vecinos reforesten sus aceras y casas.

Al inicio de la campaña, Áñez fue inhabilitado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz. El candidato apeló la decisión y la misma fue enviada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) quien revocó la resolución del tribunal departamental, hecho que le dio un impulso mediático y de apoyo a esta candidatura que no contaba con mucho respaldo.

La inhabilitación de Áñez se dio luego de que un ciudadano denunció al postulante, porque supuestamente continuaba conduciendo su programa radial, situación que está considerada como una falta electoral y en el que la sanción es la inhabilitación de la candidatura, de acuerdo a la Ley de Régimen Electoral.

Por la noche, el candidato se dirigió a sus simpatizantes a través de una transmisión vía streaming.

Más cierres de campaña

Ayer, también se realizaron distintos cierres de campaña durante la jornada.

El candidato a la Alcaldía por Demócratas, Roly Aguilera, realizó una caravana que se dirigió por distintos distritos de la ciudad y finalizó en Unitel, donde ingresó para el debate.

Rosario Schamissedinne, también candidata a la comuna por Unidos, realizó un recorrido por los distintos distritos de la ciudad.

En el caso de los candidatos a la Gobernación, Germaín Caballero, de Unidos, y Luis Felipe Dorado, de SOL, sus cierres de campaña se realizaron a través de caravanas y concentraciones de simpatizantes. Caballero la realizó durante la noche en la zona del Plan Tres Mil y Dorado convocó a sus simpatizantes en la zona del Urubó.

Para saber

SILENCIO ELECTORAL

Desde hoy, ningún candidato puede realizar campañas ni pedir el voto, de acuerdo al calendario electoral. Los medios de comunicación tampoco pueden difundir propaganda electoral.

RESPALDO

Camacho estuvo acompañado por sus candidatos a asambleístas, entre ellos el Zvonko Matkovic, quien renunció a su curul de senador suplente para sumarse a la plancha. En el caso de Áñez, estuvo junto a sus candidatos a concejales.