CIDH confirma que “agenda apretada” impide atender en Bolivia a la hija de Añez; Joel Hernández le ofrece una reunión virtual

El comisionado relator de la CIDH para Bolivia, Joel Hernández, confirmó que junto a sus colegas cumplen una agenda apretada en el país. Esto les impide atender de forma presencial a la hija de la expresidenta transitoria Jeanine Añez, Carolina Ribera. Sin embargo, le ofreció un espacio en su agenda, vía virtual y con previa programación.



"Tenemos una agenda muy apretada. Tendremos que programar algún otro espacio. No sé todavía la respuesta (de la secretaria de la CIDH, Tania Reneaum) porque yo no he tenido una comunicación directa (con la hija de Añez). Pero si me piden a mí un espacio, con mucho gusto lo programo para la primera oportunidad posible si no es en persona, por vía virtual", declaró a EL DEBER, luego de la reunión con las víctimas de las masacres en El Alto.

La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, no quiso responder las preguntas de la prensa.



Este martes, mediante sus redes sociales administradas por sus familiares, Jeanine Áñez exigió un encuentro con la CIDH con la finalidad de denunciar los abusos que sufre. En la mañana de este miércoles, su hija reclamó que la CIDH solo se reunió con el gobierno de Luis Arce y no con las "víctimas de sus abusos, persecución judicial e indebido proceso contra decenas de presos políticos".



En esa línea, durante el encuentro de la delegación con las víctimas y familiares en El Alto, la víctima de tortura Lorgia Fuentes reclamó a la CIDH que el Gobierno no extendió una invitación a los afectados directos a la firma del Plan de Trabajo de la Mesa de Seguimiento a la Aplicación de las 36 recomendaciones hechas por el grupo de expertos.

Entre otras quejas, el activista de derechos humanos David Inca dijo que en siete meses solo se cumplieron dos de las 36 recomendaciones que hicieron los especialistas.

Hernández ratificó que la Comisión recoge todas las voces y pronunciamientos de las víctimas y mostró su predisposición para escuchar sus reclamos.



Los miembros de la Mesa de Seguimiento (Meseg) al informe del GIEI-Bolivia se reunieron desde las 10:30 desde miércoles para escuchar los relatos y pedidos de las víctimas de las masacres de Senkata, Huayllani, Betanzos y El Pedregal.

Una parte de la delegación de la CIDH deja el territorio boliviano hoy a las 17:00, luego de cumplir una agenda de firma de convenio con el Gobierno y reuniones con los afectados.

