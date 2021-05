Cocaleros apoyaron al MAS con tiempo y dinero en la segunda vuelta

Escucha esta nota aquí

Productores de coca del Trópico de Cochabamba invirtieron "tiempo y dinero" para respaldar a los candidatos del MAS que buscaron las gobernaciones de Chuquisaca, La Paz, Pando y Tarija, los departamentos donde se realizó la segunda vuelta el 11 de abril.

"Hemos hecho un sacrificio enorme en la segunda vuelta. Hemos ido a reforzar lugares donde había oposición fuerte, con estrategia. No lo hemos logrado, en los cuatro departamentos hemos perdido y duele", afirmó ayer Vicente Choque, ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas, una de las organizaciones cocaleras más influyentes de la zona, durante un ampliado en el que analizaron los resultados de los recientes comicios.

Choque reconoció que el MAS perdió porque muchas veces ciertos sectores imponen sus candidatos y el precio se pagó con el resultado de las elecciones subnacionales. Cuando he ido a visitar a esos lugares, (he visto que) tal vez hubo una mala decisión (para seleccionar a) los candidatos porque hay grupos que imponen (a su candidato), de esa manera no hubo consenso y gracias a esa malas decisiones hemos perdido.

"Las seis federaciones hemos invertido dinero y tiempo, pero no hemos podido conseguir nuestro objetivo. Vamos a seguir. Si es que hay algunas actividades, vamos a seguir construyendo fuera de las fronteras del Trópico de Cochabamba", remarcó el dirigente.

Eso sí, recalcó que "no hemos perdidos todo, hemos ganado tres gobernaciones, pero en alcaldías tenemos 240, eso es mayoría absoluta. Donde hemos perdimos es en las capitales. En la Asamblea tenemos mayoría. Solo en Santa Cruz tenemos 11 asambleístas, tenemos empate, teníamos que ganar con los compañeros indígenas, pero no se ha podido", reconoció.

Pese a esto último, el dirigente se da por satisfecho, al decir que con todo lo ganado han logrado garantizar la estabilidad social y política a Arce Catacora. "Por eso trabajamos, para garantizarle eso. Solo las 6 federaciones pueden garantizar eso. Los interculturales... me duele (decirlo), pero ellos más pelean por cargos. No es el caso de nuestra federación, de eso me siento orgulloso", subrayó Choque.