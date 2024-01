¿Cómo enfrentar el 2024 en Bolivia?

La historia reciente nos indica que, cada hecho de conflictividad nacional se manifiesta a través de bloqueos y hasta enfrentamientos armados, mismos que, dañarán fuertemente a aquellas firmas que no cuenten con previsiones ante estas situaciones. El desafío no es menor, por lo que, es menester que las firmas cuenten con información oportuna y fidedigna a través de métodos de gestión de crisis y un seguimiento a hechos relevantes, ya que no todos los sectores se verán afectados de igual manera. No olvidemos que, incluso en el conflicto a veces se encuentran oportunidades.