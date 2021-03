Copa arrasa con 9 concejales y reduce al MAS a 2 escaños

Escucha esta nota aquí

Nuevamente una mujer joven de menos de 35 años desplazó al MAS en su bastión, El Alto. Hace seis años, Soledad Chapetón convertía al masismo en la primera minoría y ahora Eva Copa, la ex presidenta del Senado y militante del MAS, arrinconó más aún a su ex partido y le dejó dos escaños en el próximo Concejo Municipal.

Todas las encuestas apuntaban a una cómoda victoria de Mónica Eva Copa Murga, de la agrupación Jallalla sobre Zacarias Maquera Mamani, de tal modo que la elección de este domingo solo ratificó esos pronósticos, aunque el MAS repuntó algo a último momento.

Así, la encuestadora CiesMori que presentó resultados para la red Unitel dio un 67% de preferencia a Copa y un 22% a Zacarías Maquera; mientras que la empresa Focaliza S.R.L. entregó su trabajo a la red Uno y en ese trabajo Copa tiene el 64,4% y Maquera el 18,1% de los votos válidos. Con esos porcentajes Jallalla tendrá nueve curules a su disposición; el MAS tendrá que conformarse con dos escaños.

Por tanto, el MAS sigue en picada en esta ciudad, pues hace seis años logró cuatro concejales, hoy bajó a la mitad. En esas elecciones la mayoría correspondió a UN que tuvo seis escaños y Sol.Bo lograba un concejal, este partido desapareció ayer. Ahora Jallalla tendrá nueve concejales, según los datos extraoficiales.

Las peleas

Pero no todo es color de rosas en Jallalla, anoche hubo una fuerte señal de Eva Copa al partido que la apoyó. Ella recibió a todos los medios en su casa y no tuvo problemas para atenderlos uno por uno; mientras que en la casa de campaña de esta fuerza solo estaba presente Leopoldo Chui, el dueño de la sigla. No hubo festejo por esta victoria.

Según las listas finales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, los concejales electos de Jallalla serían, Víctor Contreras Chui, Rosalía Alanoca Quispe, Rogelio Maldonado Choque, Franklin Gabriel Machaca Vargas, Teresa Mamani Lima, Francisco Quispe Yujra, Iris Flores Quispe, Bárbara Quispe Alanoca y Eva Pacheco Solares. En tanto que el MAS tendría a Wilma Alanoca y Daniel Ramos.