Creemos denuncia que hubo “planes del Gobierno” para generar violencia en Santa Cruz durante la reunión con el INE

Un ambiente de tensión y susceptibilidad se vivió la noche del lunes en las afueras de las instalaciones de YPFB, donde se desarrollaba la reunión de “socialización” del Censo de Población y Vivienda, cuando un grupo de activistas detectó la presencia de supuestos funcionarios de la Policía a bordo de un vehículo particular y en poder de un arma de aire comprimido.

La agrupación política Creemos no tardó en emitir un comunicado condenando esta situación y responsabilizando al Gobierno de Luis Arce Catacora por supuestamente elaborar un plan para generar violencia en la capital cruceña.

“El hecho registrado deja en evidencia que la reunión del INE no tenía objetivos técnicos, esta patrulla o vehículo con supuestos oficiales de civil que tenían rasgos y características que los identifica como venezolanos o cubanos, es un extremo completamente ilegal e irregular que no puede tener otra intención que no sea la de provocar actos de violencia y de enfrentamiento tratando de criminalizar la protesta pacífica y la reivindicación de la sociedad civil, incluso si esto significa cobrar vidas inocentes y enlutar a la población boliviana”, se lee en el pronunciamiento.