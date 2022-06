Cuéllar afirma que Evo “no tiene autoridad política ni moral” para pedir cambio de ministros

Escucha esta nota aquí

El diputado Rolando Cuéllar (MAS) se fue en picada contra el jefe de su partido, Evo Morales. Dijo que el expresidente “no tiene autoridad política ni moral” para pedir o canalizar la exigencia de los productores de coca del Chapare de sacar al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, del gabinete del jefe de Estado, Luis Arce.



“Evo Morales no tiene atribuciones para estar sugiriendo qué ministros le caen o no; él no tiene la autoridad política ni la autoridad moral para estar exigiendo destituciones”, afirmó Cuéllar, uno de los legisladores del oficialismo que pertenece al ala renovadora del MAS que cuestiona al expresidente por haber dejado el país durante la crisis política de 2019.

Dirigentes de sectores afiliados a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba exigieron el fin de semana la destitución de Del Castillo y amenazaron con un bloqueo de caminos hasta que el presidente Arce termine por destituirlo. Evo Morales, en su programa dominical de radio dijo que buscará una reunión entre el “estado mayor del trópico de Cochabamba” y Arce.

“Si amerita hacer un bloqueo, lo vamos a hacer todos en unidad, compañeros, para sacar a ese ministro que perjudica a la población boliviana, no solo al trópico de Cochabamba”, señaló el dirigente Francisco Córdoba en el ampliado del sábado en el que participó Evo Morales.

“Escuchamos a compañeras y compañeros que están muy bien informados y plantearon sus pedidos. Uno, por ejemplo, es por qué el ministro de Gobierno tiene apoyo de la derecha y está en los distintos medios de comunicación escrita. Entonces la pregunta es ¿qué está pasando entonces? Solo quiero decir que, en mi gestión como presidente, yo decía que el ministro interpelado y censurado por la derecha, es el mejor ministro”, manifestó Morales el domingo en su programa dominical que se emite a través de Kawsachun Coca.

Del Castillo fue interpelado el 31 de mayo en el Legislativo sobre la seguridad ciudadana en El Alto. Su informe fue validado, pero el MAS no pudo conseguir los dos tercios para poder censurarlo y si ese hubiese sido el resultado, Arce debía haberlo removido. Los opositores aseguraron que votaron en blanco y advirtieron la existencia de división en la bancada.

Cuéllar afirmó que Evo es una persona “confrontadora en este momento en el país” y aseguró que “debería dejar gobernar al presidente Luis Arce”. “Cuando él estuvo como presidente durante 14 años, las organizaciones sociales le pedían cambio de gabinete y el señor Evo Morales nunca les hizo caso”.

“El señor Evo Morales no tiene moral para estar queriendo convulsionar el país con un bloqueo; nosotros rechazamos contundentemente. Acá, el Gobierno nacional, el presidente, Luis Arce, y David Choquehuanca son quienes van a decidir cuándo van a cambiar a un ministro”, subrayó el polémico diputado.

El Comité de Ética del MAS anunció hace un mes la expulsión de Cuéllar del partido, pero el legislador fue propuesto como vicepresidente de la brigada parlamentaria cruceña en la fallida elección de este lunes. El legislador asegura que es una autoridad electa por el voto.

Respecto a las advertencias de Morales, la ministra de la presidencia, María Nela Prada, indicó que el presidente siempre está abierto a escuchar las posiciones de las organizaciones sociales que son parte del gobierno. Eso sí, no fijó una fecha para esa reunión.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, alentó una reunión de “alto nivel” para tratar “la sugerencia” de Evo Morales respecto al ministro Del Castillo. En este caso aseguró que “las reuniones del Gobierno con las organizaciones sociales son permanentes".

“Hay una sugerencia; no es una decisión tomada. Eso sí, la decisión final (sobre la permanencia del Ministro Del Castillo) lo toma nuestro hermano presidente, si va cambiar o no. Nadie puede interferir”, aseguró la autoridad del Legislativo.

Morales y legisladores del Chapare como el senador Leonardo Loza (MAS) aseguraron que el partido está totalmente unido y que las versiones sobre una posible división son alentadas por partidos “de la derecha” y por los medios de comunicación.