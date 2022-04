Del Castillo asegura que no investiga a Romero, el último ministro de Gobierno de Evo

Escucha esta nota aquí

Carlos Romero fue el último ministro de Gobierno de Evo Morales y denunció que un funcionario de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) estaba preguntando su dirección. Eduardo Del Castillo, el actual ministro en esa cartera, lo negó todo y le recordó a su antecesor que hay un cambio respecto a 2019.



“Hay gente que cree que vive aún en el 2019. Estamos en 2022 y no investigamos a nadie que no haya cometido delitos”, afirmó la autoridad en contacto con los periodistas.

“Si el señor Carlos Romero no cometió ningún delito, no tiene por qué preocuparse, nadie lo está investigando”, remarcó Del Castillo. Eso sí, no precisó si se refería al inicio del gobierno transitorio de Jeanine Áñez o a 2019, el último de la gestión de Evo Morales en el poder.

Desde hace varias semanas, el actual ministro de Gobierno está en el centro de una polémica con el ala política de Evo Morales. En el MAS negaron las tensiones internas a pesar de las señales y las declaraciones de sus protagonistas.

“Me he sorprendido que un funcionario de quinta, (ha estado) preguntando en mi vecindario, desde cuándo vivo ahí, de cómo tengo la casa, investigándome a mí. Le abordé al funcionario y me dijo: ‘Yo trabajo en Dircabi’. Me pareció una payasada de circo barato”, dijo Romero.

Dircabi es una entidad que pertenece al Ministerio de Gobierno que está a cargo de custodiar los bienes confiscados a personas relacionadas con la actividad del narcotráfico.

La declaración de Romero, entregada al programa No Mentirás, se dio luego de la advertencia de Evo Morales en sentido de que había que cuidarse “del Ministerio de Gobierno”.

Al iniciar las tareas de erradicación de coca excedentaria, Del Castillo afirmó que existían legisladores que se “llenaban los bolsillos”, precisamente, con la producción de esa hoja milenaria. Así, encendió una polémica en el MAS.

La autoridad compareció este martes ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados donde explicó los resultados de la estrategia antidroga ante la penetración de bandas criminales en parques y reservas naturales. El 19 de abril volverá a esa entidad legislativa y un día después será interpelado por la Asamblea, pero por la “seguridad ciudadana”.