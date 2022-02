Dos exjefes de las FFAA irán a juicio abreviado; abogado de Áñez ve una trampa

Escucha esta nota aquí



El caso de Jeanine Áñez quedó en un suspenso. Ayer, fue postergado el inicio del juicio por la vía ordinaria contra la exmandataria por el denominado caso “Golpe de Estado II”. Hubo diferentes tipos de presiones y antesalas previas a la audiencia. Se conoció que militares activos expresaron su molestia por el enjuiciamiento de sus camaradas, mientras que el Gobierno informó que dos de los acusados, el general Gonzalo Terceros y el almirante Palmiro Jarjury aceptaron un juicio abreviado. La versión era desconocida por el abogado de la defensa.

Ni bien se conoció que el juicio contra Áñez quedaba en suspenso, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que dos exjefes militares decidieron someterse a un proceso abreviado. “Hay dos personas, Jarjury y Terceros, han pedido a la Fiscalía que se dicte una sentencia en la vía del procedimiento abreviado; esto es un reconocimiento de responsabilidad y culpabilidad”, informó la autoridad.

El ministro de Justicia insistió en que los exmilitares “han reconocido ya, y han presentado por escrito ante el Ministerio Público su solicitud de procedimiento abreviado; esta es una noticia importante para el país”.

El abogado de los militares, Eusebio Vera, dijo desconocer esa decisión y se mostró sorprendido por el anuncio de Lima. Afirmó que iba a comunicarse con sus defendidos para verificar si aceptaron el proceso abreviado.

Esa noticia no cayó bien en la defensa de Jeanine Áñez. Luis Guillén, abogado de la expresidenta, aseguró que los fallos de estos juicios serán utilizados como “prueba” en contra de los coprocesados en esta causa.

El jurista halló similitud con lo que pasó en el caso Terrorismo, durante el gobierno de Evo Morales, cuando algunos involucrados decidieron acogerse al proceso abreviado y luego el MAS decía que los demás eran culpables.

“Ellos (los exjefes militares) admitirán una culpa, pero no van a referirse sobre qué hecho admiten esa culpabilidad. Respecto a la acusación emitida por la Fiscalía, aunque lo hicieran, esto se plagará de anomalías porque no se está cumpliendo con el juicio y porque se ha negociado una culpabilidad y, al negociar una culpabilidad, no es prueba de hecho como tal”, consideró Guillén.

La sesión que iba a dar inicio al juicio oral contra Áñez pasó por diversos altercados. Interferencias, descoordinación, ausencia de demandantes y cámaras apagadas. Con esos sobresaltos inició ayer la audiencia que decidía si el juicio contra Jeanine Áñez podía iniciar. La sesión virtual se instaló a la hora agendada (9:00) con una numerosa cantidad de usuarios conectados a Webex, la plataforma web de la Sala Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz, que atiende la causa contra la expresidenta.

El primer pedido de suspensión fue porque en la sala virtual había mucho desorden. Hablaban más de una persona a la vez, algunos abogados dejaron sus micrófonos abiertos, medios de comunicación que también con audio encendidos se escuchaba su programación y hubo personas que no eran parte del proceso.

“Lamentablemente no se puede escuchar la presente audiencia cuando su autoridad toma la palabra, o algunas de partes se escuchan de forma interrumpida, hay sonidos, hay interferencias y eso está interfiriendo en el desarrollo de la audiencia”, reclamó Luis Guillén, uno de los abogados defensores de la exmandataria.

Luego, la parte demandada, que incluye a Áñez y exjefes militares y policiales, solicitó al juez Iván Perales, que la audiencia sea presencial. Incluso, el jurista Eusebio Vera, defensa de los excomandantes Gonzalo Terceros y Palmiro Jarjury, recordó al magistrado que hay una resolución que aprueba las sesiones presenciales.





Las observaciones

En la materia legal, la primera observación la lanzó el Ministerio Público. Esta instancia observó la resolución emitida para el inicio del juicio cuando no corrieron los incidentes planteados por la expresidenta Áñez y los exjefes militares Terceros y Jarjury.

El otro aspecto procedimental observado fue que el auto de apertura había sido impugnado por parte de la defensa, debido a que fue emitido por un tribunal en suplencia durante la vacación judicial y que, además, uno de los jueces emitió su voto disidente.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, antes de entrar al juicio ordinario, decidió considerar el pedido y, tras una deliberación en un cuarto intermedio, resolvió dejar sin efecto el auto de apertura emitido el 18 de enero por el juez Iván Perales, miembro que había conocido el caso en suplencia.

También se determinó devolver los obrados para que se regularice el procedimiento y emita un nuevo auto conforme a norma.

El Ministerio de Gobierno, la Procuraduría, el Senado y el Ministerio Público objetaron la resolución del tribunal, exigiendo que se fije a la brevedad una fecha para el inicio del proceso, con el objetivo de no dilatar más el juzgamiento de la exmandataria.

Una fuente militar afirmó a este medio que existe presión de oficiales al Gobierno por el juicio a sus camaradas. En este caso están demandados, además de Terceros y Jarjury, el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, Flavio Arce, Pastor Mendieta, Jorge Fernández y Carlos Orellana, quien fue comandante después de Kaliman. También está acusado el excomandante de la Policía Yuri Calderón.

“Tengo conocimiento de que hubo una especie de presión. No podemos enjuiciar a los comandantes de las fuerzas en un juicio político, eso no se vio jamás”, reprochó la fuente militar.

Carolina Ribera, hija de Jeanine Áñez, consideró una “distracción” la suspensión del inicio del juicio contra la expresidenta y reprochó que los exjefes militares se hayan sometido al proceso abreviado.

“Mi madre es una presa política del MAS y no debería iniciar ningún tipo de juicio”, dijo Ribera.

Mientras, el ministro Lima dijo que respeta la decisión de la justicia y adelantó que el inicio del juicio oral contra Áñez y demás será a mediados de marzo. “Como Gobierno estamos acatando y respetando la decisión de la justicia, no la estamos cuestionando, la estamos respetando y esperamos que todos los actores de este juicio tengan la misma actitud”, aseguró la autoridad.

La presión también se sintió en las calles de la sede de Gobierno. Activistas en contra del juicio a Áñez chocaron con simpatizantes del MAS, quienes exigen que la exmandataria sea juzgada. El enfrentamiento fue la antesala de la audiencia de ayer.