El 26% de las actas de la capital son observadas y aumenta la susceptibilidad

Al caer la tarde del lunes, Saúl Paniagua, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz anunciaba que para ayer, a mediodía, ya se iban a tener los resultados del conteo oficial de votos para la elección del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, pero cerca de las 18:00 el cómputo se paralizó. ¿El motivo? se observaron e impugnaron un total de 1.333 actas, el equivalente al 26,1% de las 5.100 registradas para la capital.

Uno de los motivos de las observaciones a este documento fueron por fallas aritméticas, es decir, mal cálculo en las sumatorias de votos por candidatos. Además, se conoció que del total de actas observadas, la mayoría de ellas fueron realizadas por UCS, el frente político que postula a Jhonny Fernández y que, hasta el momento que se paralizó el conteo, se encontraba en un segundo lugar, a 1.471 votos de José Gary Áñez, de C-A, quien hasta ese momento punteaba los resultados de la elección.

Pero durante la jornada de ayer se observaron algunas curiosidades en este conteo. Alrededor de las 07:00, las cifras mostraban la misma cantidad con la que se había quedado alrededor de las 02:00. Desde un frente político informaron que se había declarado un cuarto intermedio en la madrugada y que la misma sería retomada a primeras horas del día.

Sin embargo, Paniagua indicó que la paralización se debió a un corte de la provisión de Internet. A esa hora, el que punteaba era el candidato de UCS con unos 3.400 votos, pero alrededor de las 10:00 se volcó el conteo y el postulante de C-A comenzó a aumentar sus votos. Cerca del mediodía, Áñez lideraba el escrutinio con 10.000 votos más que su adversario. Hubo una paralización en el conteo, debido a que tuvieron problemas con el Internet.

Ya por la tarde, alrededor de las 16:00, la diferencia entre Áñez y Fernández era de poco más de mil votos.

De acuerdo al delegado de C-A, Marcelo Vidaurre, la explicación que les dio el TED fue que, durante el intervalo que no se fue actualizando el conteo, las actas igual siguieron siendo metidas al sistema hasta que se publicó.

El aviso

Vidaurre informó que es un porcentaje alto de actas observadas, porque, de acuerdo a su percepción, hubo una mala preparación de los jurados electorales por el ausentismo que hubo y se eligieron jurados en las colas; segundo, porque no tomaron bien los cursos. “Las sumatorias eran erróneas, no aclaraban bien las cosas, entonces eso se observa”.

El delegado señaló que en su caso, las observaciones fueron pocas. Áñez confirmó después que ellos realizaron 84 observaciones de actas.

Vidaurre explicó que en esos casos no hay anulación, sino que son analizadas en Sala Plena para ver si hay errores que son insalvables o salvables.

“Las actas no se pueden modificar, por tanto el tribunal departamental las observa. Las actas que pueden resolverse, lo hacen, pero las otras que no, simplemente las observan y con todos los delegados adscritos se firma una conformidad de que las actas que no se han resuelto pasen al Tribunal Supremo Electoral que, con las observaciones que ha realizado el tribunal departamental, también resuelve sobre las actas y aquellas que no lo son van a apelación”, explicó el abogado.

El delegado indicó que la mayor cantidad de actas impugnadas fueron realizadas por la UCS.

Desde la UCS, el delegado político ante el TED, Luciano Negrete, dijo que cuentan al 100% de sus actas y que las mismas dan como resultado que el nuevo alcalde de Santa Cruz de la Sierra es Jhonny Fernández.

Por la noche, Fernández señaló que es normal que se observen e impugnen actas y que las acusaciones de Áñez demuestran que está “desesperado”.

Al consultarle sobre la cantidad de actas que UCS había observador, Fernández dijo que el lunes fueron cerca de 200 y ayer un número similar.

Fernández señaló que, de acuerdo al 100% de sus conteos de las 5.100 actas, él es el ganador de las elecciones con 6.813 votos de diferencia sobre su contendor Áñez.

El candidato dijo que esperarán que la Sala Plena tome en cuenta todas estas observaciones y que se reanude el conteo.





Pide transparencia

“Nos ha llamado la atención, porque la gente nos ha hecho conocer que ha habido interrupciones (en el cómputo). Con esta paralización nosotros ganamos con 1.471 votos. El resto será resuelto no en la cancha, no en el voto, sino en Sala Plena. Es decir, la voluntad de cambio de transformación del pueblo cruceño lo van a resolver Saúl Paniagua, Cristina Claros, Mario Orlando Parada, Marcelo Yabeta y Judith Sánchez, que son los integrantes del tribunal electoral”, indicó Áñez.

El postulante a la silla edil recordó que el TED lo inhabilitó y que realizaron la apelación ante el TSE, quien resolvió revocar la decisión del tribunal cruceño, siendo que presentaron las mismas pruebas ante la denuncia.

Áñez denunció que en la primera parte de la evaluación de las 1.333 actas observadas va a tener Sala Plena reservada “sin presencia de nuestros delegados, es decir, que en la segunda parte recién van a entrar los delegados”.

Por la noche, Paniagua indicó que la Sala Plena iniciará ahora, a las 8:00 y será pública.





Análisis acta por acta



El politólogo y abogado, Paúl Coca quedó sorprendido porque justamente ocurre esto en el municipio donde existe mayor incertidumbre.

“Esa cantidad no se había visto. Siempre se impugna una que otra acta, pero una cantidad tan grande y que puede definir una elección, no hay”, recordó Coca.

El analista político dijo que ya con esto la ciudadanía queda susceptible, quiera o no el órgano electoral.

Coca explicó que la Ley de Régimen Electoral establece que se deben ver acta por acta y si corre o no la nulidad. “En caso que así ocurriera (la nulidad) hay una repetición de la votación que debe realizarse. Esto lo debe realizar el TED de Santa Cruz”.

También aclaró que las observaciones que hay en las actas y que el TED va a resolver, no es para modificar un resultado, porque el acta está escrita en piedra. Los resultados no pueden ser adulterados o modificados por una impugnación.

“Si es válida cualquier observación se repite la votación de esa mesa, no se puede modificar de número que ya está previamente establecido”, explicó.

Coca indicó que la resolución del TED debe ser que se procede a la observación, se anula el acta y se repite la votación el domingo 21 de marzo o que no se toca el acta, no es válida la observación y se ingresa en el cómputo oficial.

El politólogo explicó que todas las actas no se pueden meter en una bolsa, porque existe un principio electoral de preclusión, es decir, que lo que previamente se hizo, no se puede revisar.

“Cada acta es absolutamente independiente, al igual que su lectura antes de insertarla al cómputo oficial, por tanto, el tratamiento debe ser acta por acta”, dijo Coca.

Ataque al sistema

El Tribunal Supremo Electoral informó que ayer que a las 17:45 el dominio oep.org.bo fue objeto de un ciberataque y que para mitigarlo se activó el modo de ataque firewell de aplicaciones web de la institución.

“Los ataques identificados proceden del exterior. Este intento de ataque no ha paralizado la página de resultados”, señalaba el comunicado del órgano electoral.

​