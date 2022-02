El MAS desiste de enjuiciar a Añez en la Asamblea y mantiene juicio ordinario

Escucha esta nota aquí



El informe de los cuatro procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez aún no ha llegado a la Asamblea Legislativa. El Movimiento Al Socialismo (MAS) prefiere dejar a un lado el asunto y dice que será la justicia que determine una sanción. Mientras, las fuerzas opositoras argumentan que esta decisión se debe a que el oficialismo no consiguió los dos tercios necesarios para la aprobación de un juicio de responsabilidades y que ahora buscan proteger a Evo Morales, incluso al presidente Luis Arce de un posible proceso por las aguas del Silala.

“Los juzgamientos a la señora Áñez quedan en segundo plano. El Estado necesita otro tipo de enfoque económico. Yo, especialmente, me dedicaré a ello y ya no me dedicaré al enjuiciamiento de Áñez que corresponde al Órgano Judicial”, aseguró el senador del MAS Félix Ajpi.

Mientras, el jefe de bancada del partido oficialista, Gualberto Arispe, dijo que la oposición no quiere llevar adelante el juicio de responsabilidades contra la expresidenta porque desean “encubrir” el supuesto golpe de Estado de 2019. Sin embargo, Comunidad Ciudadana niega esta situación y apunta que el MAS en el Legislativo no consiguió los votos necesarios.

“En la Asamblea Legislativa el MAS claramente no tiene los dos tercios por eso quiere archivar el juicio de responsabilidades que, en mi parecer, nunca debió haberse dado ni el juicio ordinario porque no hubo un golpe en 2019 sino hubo un fraude electoral”, afirmó el diputado opositor Alberto Astorga, de CC.

El legislador dijo que los casos Golpe I y Golpe II deben cerrarse porque no se cumple con el debido proceso y se está “abusando” de la detención preventiva, “abuso” que también denuncia el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe, tras evaluar la situación de la justicia en el país.

Para la senadora Andrea Barrientos (CC), el oficialismo ya no insiste en el juicio de responsabilidades contra Áñez porque saben que también deberán procesar al expresidente Evo Morales por postularse cuatro veces a las elecciones generales.

“Si apruebas un juicio contra Jeanine también debes aprobar un juicio contra Morales. El MAS corre riesgo de perder su personería y están haciendo todo para proteger a Evo. Incluso si perdemos el Silala en abril, los presidentes que hayan sido parte de los procesos son susceptibles de juicio de responsabilidades, es decir, Evo Morales y Luis Arce”, aclaró.





Informe sobre procesos

Sobre los cuatro casos contra Añez que cursan en el Comisión Mixta de Justicia Plural, la diputada del MAS Lidia Tupa aseguró que estos procesos no están archivados, sino que el equipo técnico aún prepara los informes que luego se presentarán al Legislativo, pero no especificó la fecha de entrega.

“Por lo extenso de los expedientes y las pruebas, tenemos conocimiento de que aún está trabajando el equipo técnico y en su momento emitirán una propuesta de resolución para que, como Comisión, tengamos el informe y aprobemos o no el enjuiciamiento para poner en consideración de la plenaria”, explicó la diputada.

Tupa añadió que en caso de que la bancada oficialista decida retirar o no las denuncias, la comisión respetará su postura ya que ellos se limitan a emitir un informe técnico e imparcial.

