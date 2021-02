El ministro de Educación dice que Puma fue “reflexionado” luego de que pidiera a los maestros hacer campaña para el MAS

Escucha esta nota aquí

Pidió a los servidores públicos hacer campaña en favor del gobernante MAS y requirió nombres de aquellos que no estén en esa labor. Por esa declaración, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, fue reprendido y luego “reflexionado” por sus superiores. No quieren que se mezcle la política con la educación.

“Nosotros acá ya le hemos hecho la reflexión correspondiente. Le hemos pedido que no involucre al Ministerio de Educación en este asunto (campaña política)”, informó a EL DEBER el ministro de Educación, Adrián Quelca, en una escueta conversación telefónica.

Adicionalmente, el ministro señaló que Puma ahora tiene “la obligación de hacer una declaración a los medios para aclarar” sobre este tema. EL DEBER intentó comunicarse con el viceministro, pero su teléfono estaba apagado.

“Todos los servidores públicos que trabajan en instituciones públicas, si no están viniendo a hacer campaña acá, me van a avisar a mí, me van a dar la lista”, dijo Puma el sábado 13 durante la inauguración de casa de campaña del MAS en Puerto Quijarro.

En un video que se hizo viral por las redes sociales se puede escuchar a Bartolomé Puma en el momento que señal que los “servidores públicos están ejerciendo sus cargos gracias a este proceso de cambio. No puedo hacer campaña en horario de clases, entre las ocho y las cuatro. Desde las cuatro yo haré caminatas”, apostilló la autoridad.

