El TED da luz verde a Sosa para que siga como candidata

Escucha esta nota aquí

Después de más de 10 horas de análisis y debate, la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz decidió declarar improbadas las dos demandas de inhabilitación que existían contra Angélica Sosa, por lo que la alcaldesa interina continúa como candidata a la silla edil de la capital cruceña para las elecciones subnacionales del 7 de marzo.

La primera demanda, presentada por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) señalaba que Sosa debía renunciar a su cargo de alcaldesa interina por ser una autoridad designada por el Concejo Municipal ante la solicitud de permiso temporal del alcalde, Percy Fernández.

“La Sala Penal resuelve declarar improbada la demanda de inhabilitación interpuesta por Omar Luis Rivera Estrada en contra de Angélica Sosa de Perovic, candidata a alcaldesa por el municipio de Santa Cruz de la Sierra por la organización política Santa Cruz Para Todos (SPT), al no existir causal probada por inelegibilidad prevista en el artículo 238 de la Constitución Política del Estado o el incumplimiento de los requisitos establecido en el Reglamento de Registro de Candidaturas para la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021, quedando subsistente su registro y habilitación”, señala el primer punto de la resolución.

El artículo 238, inciso tres, señala que: “No podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad: quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente de la República”.

La defensa de Sosa ante estas demandas argumentó que ella fue elegida por el voto popular como concejala, por lo que no ameritaba su renuncia al cargo. Incluso, días atrás señaló que 100 días antes de las elecciones ella había consultado al órgano electoral si debía o no renunciar al interinato y que el colegiado le había señalado que no.

La otra demanda, también por inhabilitación, fue presentada por un ciudadano y, de igual manera, fue improbada.

La sesión de la Sala Plena comenzó a las 9:00 y duró más de 12 horas. Desde el órgano electoral indicaron que la demora en las resoluciones se debió a que se analizaron varias demandas.

Apelarán la resolución

“Es un acto claro de prevaricato del TED que demuestra y del que sabíamos desde un principio que es funcional a la alcaldesa interina. Nosotros vamos a apelar y posteriormente le vamos a iniciar un proceso penal a los miembros del TED, porque su resolución no fue adecuadamente fundamentada y es totalmente inconstitucional”, señaló el candidato a primer concejal por MTS, el exfiscal de distrito, Jaime Soliz.

El postulante al legislativo municipal dijo que en la resolución solo dice prueba de cargo y prueba de descargo, pero no es fundamentada. “Si uno lee ese artículo (el 238) dice lo que yo digo, que solo el Presidente y Vicepresidente pueden participar sin renunciar, ni siquiera cita la sentencia constitucional 0032/2019”, dijo Soliz.

El exfiscal indicó que hoy presentarán una apelación ante el TED y que éste deberá enviarla al Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Es complicada la situación, porque más bien nos dan toda la razón a nosotros”, dijo.

En el caso de la apelación, el TSE tiene cinco días hábiles para dar una respuesta acerca de si se revoca o no la resolución del TED de Santa Cruz.

Desde SPT, el jefe de campaña, Roberto Áñez indicó que la resolución del TED sobre las dos demandas de inhabilitación son las correctas.

De las vallas

Hasta el cierre de esta edición, se desconocía la resolución emitida por la demanda del Movimiento Demócrata Social sobre el uso indebido de bienes del Estado por parte de SPT en la utilización de fotografías de entrega de obras durante la gestión de Percy Fernández en diferentes vallas de campaña electoral que se encuentran en la ciudad.

Desde Demócratas informaron que, hasta las 23:45; no habían sido notificados por el ente electoral sobre su demanda.

El TED tenía hasta la medianoche para enviar las notificaciones a los delegados de los partidos que realizaron las denuncias contra la agrupación de Sosa.

El audio

Pero la demanda de MTS no fue el único dolor de cabeza de la alcaldesa, ya que el lunes se filtró un audio en el que pedía la renuncia de los secretarios municipales, después de cuestionarlos por no trabajar a la par de ella. En la misma grabación, les decía que debían ir a los barrios a ganar voto a voto y que habilitaría un chat para que le manden fotografías de ese trabajo como prueba.

Tras la llamada de atención hecha por la alcaldesa, los secretarios municipales pusieron sus cargos a disposición. Tras una reunión reservada, el martes en la noche se supo que todos fueron ratificados en sus posiciones.

Empero, la filtración del audio abrió la puerta a dos nuevas denuncias contra la candidata y alcaldesa interina.

Jaime Soliz, de MTS, y Rosario Schamissedinne, candidata a edil por Juntos, presentaron dos denuncias más en su contra por coacción, argumentando que usa los recursos del Estado para hacer campaña electoral, en alusión a la exigencia planteada en el audio a los secretarios municipales. Se conoció extraoficialmente que el TED no tomó una decisión respecto a esta denuncia porque solicitará que SPT presente pruebas de descargo.

Nueva demanda

Soliz adelantó a EL DEBER que, aparte de la apelación que presentará hoy, también hará una nueva denuncia ante el TED para que la sigla de SPT sea cerrada.

“Una candidata a concejal por SPT, en un medio de comunicación habló de sus encuestas internas y eso está prohibido”, dijo.

Por su parte, el candidato por UCS, Jhonny Fernández, quien va de primero en la encuesta de intención de votos publicada el domingo, dijo que no realizará ningún tipo de denuncia contra su adversaria política.

“Ya falta poco para que se vaya, para qué voy a estar perdiendo el tiempo con eso, esos son juicios, van y vienen, yo estoy dedicándome a lo que es mi propuesta electoral y un colega de ustedes me dijo lo mismo, pero si hago eso van a decir que es político, entonces, para qué. Además, cuántos días le quedan para irse, ya no es nada, la gente está viendo cual es la alternativa y les digo gracias por apoyarme”, dijo Fernández.