Estas son las cuatro tareas que planteó a los cruceños el gobernador Camacho, desde la cárcel

Puso énfasis en que solamente hay dos caminos: “el de la dictadura masista y el camino de la democracia y la libertad. Sin democracia no habrá nunca buena economía, eso no lo entendieron en otros países hermanos, como Venezuela y Nicaragua, y al final perdieron todo y acabaron en una dictadura cruel que expulsó a millones de sus ciudadanos que hoy mendigan en otros países. Eso no pasará en Bolivia y Santa Cruz está y estará a la cabeza de la lucha por la recuperación de la democracia. No somos Cuba, no somos Nicaragua. ¡No somos Venezuela y no lo vamos a ser nunca!