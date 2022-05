Evo dice que recibió denuncias que implican a policías en la venta de marihuana y ve a la DEA cerca del Ministerio de Gobierno

Escucha esta nota aquí

Evo Morales dijo este domingo que, cuando fue presidente, recibió denuncias de padres de familia que acusaron a policías por vender marihuana a estudiantes y volvió a cuestionar la política antidroga y de prevención contra los estupefacientes que lleva adelante el Gobierno.



“Saludo, por lo menos en el trópico de Cochabamba, papás, mamás, hacen batidas si sospechan de algo. Cuando estaba de presidente, me avisaron padres de la zona sur, en villa Pagador de Cochabamba. Yo pregunté, ‘qué hacen los policías’ y ellos me decían que ‘los policías venden marihuana a los estudiantes’”, dijo Morales en su programa dominical de radio Kwasachun Coca.

El exmandatario y jefe del MAS recordó que, entonces, solicitó al Ministerio de Gobierno que intervenga en la denuncia, pero sin mayores resultados. “Se (los) bajó y se levanta (la sanción)”, apuntó poco después de cuestionar el eslogan Di-no Fest que presentó el Ministerio de Gobierno para prevenir la violencia y el consumo de drogas.

Esta campaña fue lanzada el 18 de mayo en El Alto y en ella participó el vicepresidente David Choquehuanca. La iniciativa promueve un concurso de videos para la popular plataforma digital Tik Tok con mensajes en favor de la seguridad ciudadana. Además, el eslogan hace juego con un dinosaurio como personaje de la campaña.

“La campaña ‘Di no a las drogas’ es de hace 40 años y nació en Estados Unidos. Repetir ese programa de Estados Unidos es falta de dignidad o falta de iniciativa”, afirmó Morales.

“Detrás de la lucha contra las drogas están intereses de carácter geopolítico; usar la lucha contra el narcotráfico con el pretexto de meter bases militares, dominar a ese país y robar sus recursos naturales”, cuestionó el expresidente.

Desde su cuenta en Twitter, Morales ya había cuestionado el pasado jueves al Ministerio de Gobierno por la política antidroga que ejecuta y sugirió que existe asesoramiento por parte de las agencias estadounidenses DEA y Usaid. Esta versión fue negada por el ministro Del Castillo en una entrevista que publicó EL DEBER.

“Tal vez sea exagerado decir que está asesorado por la DEA, pero sí están implementando políticas y programas de Estados Unidos”, aclaró Morales desde su cuartel general en Lauca Eñe, en el trópico de Cochabamba.



Eso sí, ahora señaló que policías y militares patriotas le informan sobre lo que está ocurriendo en el Ministerio de Gobierno. “Yo no busco información. Los patriotas nos buscan y me dicen que la DEA está operando y funcionarios de la embajada de Estados Unidos saben cómo está operando la DEA. (Me informaron que) funcionarios del Ministerio de Gobierno están trabajando con la DEA. No está oficialmente, sino secretamente”, afirmó.

“En vez de hacer seguimiento a los dirigentes, ¿por qué no acaban con esa DEA? No es oficial, pero están trabajando. La DEA no es gringa ahora; se han infiltrado”, insistió el expresidente.

Esta no fue la primera vez que el exmandatario se refiere a la presencia de agencia antidrogas de Estados Unidos en Bolivia. Ya en abril, Morales recurrió a sus habituales mensajes emitidos a través de su cuenta en Twitter para pedir “cuidar al Gobierno” de Luis Arce frente a la supuesta presencia de la DEA en el país.

El líder de los cocaleros del Chapare también cuestionó a la justicia por el lento avance del proceso de los llamados 'narcoaudios' que él mismo gatilló el 7 de abril.

A comienzos de ese mes, Morales presentó audios en que altos jefes de la Policía antidrogas en el país instruyeron la suspensión de un operativo en el Valle de Sacta, en el trópico de Cochabamba, para ofrecer protección al narcotráfico.

Además de la intervención y el cambio de guardia que se produjo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) por efecto de esa denuncia, la Fiscalía de Cochabamba puso bajo la lupa a cuatro oficiales. El caso está congelado.