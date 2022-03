Evo tiene “información cruzada” sobre quienes ‘instruyeron’ su inhabilitación en 2020, hace un mes acusó al viceministro de Justicia

Escucha esta nota aquí

El líder del MAS, Evo Morales, aseguró tener “información cruzada” de quiénes, supuestamente, instruyeron su inhabilitación como candidato a senador en 2020. Confirmó que interpondrá una denuncia contra los responsables y pidió a los jueces revelar quién dio la “instrucción política” para sacarlo de la carrera electoral. Dijo que en 2019 mientras él se encontraba en Argentina le revelaron que habían “presiones internas y externas” para proscribir a su partido.



“Acá hay que saber quiénes han instruido políticamente para que me inhabiliten. (...). Tengo mucha información, información cruzada. Ojalá los jueces o el Tribunal (Supremo Electoral) digan quién les ha instruido inhabilitar a Evo. Aunque tengo información, después de escuchar que me inhabilitaron algunos aplaudieron y otros bailaron”, aseguró.



El 24 de febrero en un acto de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Morales acusó al viceministro de Justicia, César Siles, de “gestionar” su inhabilitación y “sumarse” a la demanda contra su candidatura a senador interpuesta, supuestamente, por los exministros Arturo Murillo y Óscar Ortiz ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



“Hermano Lucho, tengo que quejarme públicamente. No es posible que un viceministro, viceministro de Justicia, se sume a las demandas de (Arturo) Murillo y (Óscar) Ortiz. No puedo entender. Ese viceministro, hermanas y hermanos, había gestionado para inhabilitarme como candidato a senador”, dijo hace un mes frente al presidente del Estado, Luis Arce.



El exmandatario también apuntó a Salvador Romero, extitular del TSE, como uno de los responsables de que se le haya impedido postular al igual que a los miembros de la Sala Constitucional que firmaron el fallo en su contra. Sin embargo, dijo que junto a su equipo jurídico analiza contra quién o quiénes será la denuncia.



El jueves se conoció la sentencia 0087/2021-S4, que declara inconstitucional la inhabilitación del líder masista como candidato a la senaduría por Cochabamba. El fallo da la razón al amparo constitucional interpuesto contra de los miembros del Órgano Electoral.



El Tribunal Constitucional señaló que se vulneraron los derechos políticos del exmandatario y dispuso una indemnización económica que Evo se negó a recibir ya que su demanda “no fue por plata sino por justicia”.

Morales también relató que mientras se encontraba refugiado en Argentina, después de renunciar a la Presidencia en noviembre de 2019, conoció que existía un plan de la embajada de los Estados Unidos para proscribir al MAS.



“Desde Argentina como presidente del MAS-IPSP dimos una dura batalla. El TSE me decía que tenemos presiones internas y externas para eliminar al MAS y ganamos la batalla”, afirmó.



Por su parte, los miembros del partido azul también anunciaron que iniciarán una demanda en contra de los integrantes del Órgano Electoral. A ello se suma la acción legal del ciudadano Óscar Graf Sánchez, quien presentó un recurso ante el TSE que pide la investigación a los vocales que firmaron la resolución jurisdiccional 2010/2020 del 20 de febrero.



Desde el criterio del jurista José Velasco, la sentencia a favor de Evo tiene la intención de “descabezar” al Órgano Electoral.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, negó que exista alguna intención de “atacar” la independencia de este poder del Estado. “Cualquier proceso que se pueda iniciar en relación a esta sentencia constitucional va a seguir ese marco de respeto al debido proceso. No hay ninguna intención de descabezar o atacar al TSE de ninguna manera”.