Felcn revela que el PCC y Comando Vermelho siembran la muerte en San Matías

Después de cuatro días de operativos en San Matías por parte de las fuerzas antinarcóticos y de las unidades tácticas para controlar y dar paz a los ciudadanos, surgieron testimonios de policías sobre la presencia del Primer Comando Capital (PCC) y del Comando Vermelho, que ya implantaron su ley en la extensa zona fronteriza, operando a su gusto en el narcotráfico y sembrando muerte con matones a sueldo a su servicio.



La movilización policial en San Matías se ejecutó desde el lunes pasado, después de que en menos de 72 horas fueran asesinados, en el departamento de Santa Cruz, en un típico ajuste de cuentas dos ciudadanos brasileños considerados por la Policía como capos del narcotráfico, con frondosos antecedentes en su país.



Se trata de Everton Cándido Gomes da Silva (34) y Marciel Ribeiro de Oliveira (35), el primero recibió 17 disparos y el segundo 11.



El primer día, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel José María Velasco, admitió que la escalada de violencia y asesinatos en San Matías fue el resultado de una pelea sin tregua que mantienen el PCC y el Comando Vermelho, organizaciones criminales de Brasil que se disputan el control de esta zona fronteriza.



El Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital) es una pandilla inspirada por el Comando Vermelho. Ambas redes criminales fueron conformadas por prisioneros que organizaron grupos para defenderse en el violento sistema penitenciario de Brasil.



El Comando Vermelho (Comando Rojo), abreviado como CV, es la mayor organización criminal de Brasil dedicada al narcotráfico, extorsión, robo, secuestro y sicariato.



Las pesquisas de la Felcn dan cuenta que los brasileños asesinados en San Matías y en Santa Cruz formaban parte activa de las primeras filas del escuadrón del PCC.



170 asesinatos en 20 años



“Tenemos un registro que en los últimos 20 años en la región de San Matías fueron asesinadas 170 personas de la forma más violenta. Todos los casos están sin aclarar, son ajustes de cuentas. Hay muertos, brasileños fugitivos de cárceles de Brasil, ex dirigentes cívicos y exalcaldes. La mayoría fueron enterrados en fosas comunes, algunos vivos, esto es terrible”, dijo un agente.

Otro policía reveló haber visto asesinatos espantosos.



“Hace 10 años, dos hombres y seis mujeres brasileñas hermosas, que parecían modelos, fueron asesinados. Después de ametrallarlos cercenaron los cuerpos de las mujeres, era un claro mensaje de las mafias”.



Un capo aquí y otro en EEUU



Agentes de la Felcn, que acaban de participar en la redada de cuatro días en San Matías tras dos asesinatos de brasileños señalados como capos de la mafia del PCC, revelan que Douglas Queiroz es integrante del Comando Vermelho y tiene un poder desde hace 12 años.



Los policías registraron a otro personaje boliviano como capo del PCC en San Matías. Se trata de un tal Arturo R. “Este hombre fue concejal en San Matías, luego lo agarraron preso en Brasil por narcotráfico. No sabemos cómo salió, pero hay registros de que ahora está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Desde ese país tiene seguidores y poder como líder, estando preso”, dijo el agente.



Piloto y brasileño, asesinados



Los agentes de la Felcn revelaron que entre las muertes sin aclarar figuran la de un brasileño enterrado en San Matías y un piloto de Beni, que fue victimado a balazos en una rotonda del Canal Cotoca en Santa Cruz, hace dos años. Los victimados eran del PCC y los matones a sueldo, del Comando Vermelho.

Lo curioso para los policías antidrogas es que el cuerpo del brasileño fue encontrado enterrado en San Matías en la propiedad de un tal José Charles D. L. B., identificado por formar parte del Comando Vermelho. El brasileño enterrado tenía antecedentes de narcotráfico, pues tres meses antes de su muerte había salido libre de una cárcel de su país y se refugió en San Matías. El dueño de la propiedad José Charles D. L.B., del Comando Vermelho, fue investigado, pero no detenido.



La venganza por 10 enterrados



En esta última redada la Felcn logró registrar a traficantes con matones a sueldo. Entre ellos a un tal Jhonny Arce Pilay, del PCC, otro conocido como ‘Pipin’, de 25 años, de San Matías, que forma parte de Comando Vermelho, pero que está prófugo en Brasil por delito de narcotráfico.



Hace 10 años, en los alrededores de San Matías, se encontraron los restos de 10 hombres acribillados, cuyos cuerpos fueron enterrados en una fosa común. Según registros de la Felcn, los cadáveres correspondían a brasileños que formaban parte del PCC y que fueron eliminados por sicarios del Comando Vermelho.



Las mismas investigaciones policiales de Bolivia compartidas con la Policía Federal de Brasil concluyeron que presuntamente esas personas fueron asesinadas por mandato de un exalcalde y sus hermanos que respondían a ‘Vermelho’.



Pese a las investigaciones desarrolladas por la Policía y la Fiscalía no se identificó plenamente a los autores materiales e intelectuales del crimen contra los 10 brasileños, aunque se conocía que el exalcalde, sus seguidores y hermanos estaban comprometidos.



Cinco años después, según la Felcn, el exalcalde fue acribillado cuando llegaba a su casa. Poco después otros dos de los hermanos de la exautoridad municipal también fueron victimados a balazos.



Tres policías acribillados



En abril de 2008, en el puesto de control de Ascención de la Frontera de San Matías, fueron acribillados tres policías por sicarios brasileños.



Los policías asesinados fueron Bernardo Choque Rosas (52), Pedro Salazar Cruz (47) y Leandro Mancilla Avendaño, de 24 años. Según los informes de la Policía, los brasileños llegaron en un auto a un puesto de control. Luego fueron requisados por los policías que los arrestaron, pero salieron libres y regresaron encapuchados a vengarse y los asesinaron pues cada uno recibió más de 10 disparos. Los brasileños eran parte de una mafia de matones a sueldo.



Reunido con jefe de Felcn



La Felcn practicó allanamientos en San Matías. Sin embargo, el miércoles anterior, uno de los principales objetivos de la Felcn fue allanar la casa de Queiroz, ubicada al lado de Umopar. Douglas Queiroz, de 32 años, según pesquisas de la Felcn, estaría involucrado en narcotráfico. La Felcn lo considera uno de los más prósperos, dueño de estancias con lagunas artificiales.



El miércoles Douglas Queiroz convocó a la prensa para informar que su casa fue allanada cuando él se encontraba en su propiedad. Asegura ser un próspero ganadero y dueño de uno de los mejores boliches de San Matías y confirmó a la prensa que los policías allanaron su casa donde solo estaba su esposa e hijos porque él se encontraba en su propiedad.

“Me llamaron y me presenté a la EPI de San Matías porque no tengo nada que esconder, no soy delincuente ni narcotraficante, no tengo antecedentes. Me reuní en mi casa con el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, José María Velasco; el jefe de la Policía de San Matías, Pedro Silva; y el subcomandante de la Policía de Santa Cruz, coronel José Illanes. Fueron 15 minutos”, dijo Queiroz y rechazó que lo llamen magnate.



Según informes de la Felcn, Douglas Queiroz mandó un vehículo al jefe de la Policía matieña, Pedro Silva, y este llegó a la reunión con el investigado.

Tras la reunión con Queiroz, los policías de la Felcn y del Comando de la Policía se replegaron a sus bases y todo quedó como antes, no hubo detenidos. Douglas Queiroz agradeció la visita de la Policía.



En el programa de televisión Iter Criminis también se confirmó la reunión en San Matías entre Douglas Queiroz y altos jefes policiales, entre ellos el director nacional de la Felcn, José María Velasco.



La operación



San Matías fue prácticamente tomada por cientos de policías de la Felcn al mando del entonces jefe de la fuerza antidrogas, general Óscar Hugo Nina, hombre de confianza de Evo Morales. En esa oportunidad también se buscaba a Douglas Queiroz, al que se le inició una investigación. Poco después el general Nina fue detenido y encarcelado junto a su hijo, también policía, acusado de protección al narcotráfico.



Douglas fue declarado rebelde



Douglas Queiroz, tras la reunión con altos jefes policiales, dijo públicamente que no tiene antecedentes ni cuentas pendientes con la justicia. Sin embargo, la misma Felcn registró que es rebelde y contumaz por un caso de narcotráfico iniciado en su contra y de otras personas por la operación



Su declaración de rebeldía fue emitida por el Tribunal Quinto de Sentencia de la capital de los jueces Adhemar Rueda Esquivel y Julio Nelson Alba Flores.

Señala que “hace saber que dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público, IANUS: 701199200928340, en contra de Douglas Queiroz Ramos y otros acusados mediante auto de fecha 16 de enero del 2015, dictada por el tribunal ha sido declarado rebelde y contumaz a la ley disponiéndose en su contra, el arraigo, además de la ejecución de la fianza”.

Según el tribunal y la Felcn, Douglas no se presentó en esa oportunidad a responder al juicio iniciado por la Fiscalía. Por ello el tribunal incluso le asignó un abogado defensor de oficio, pero el acusado no apareció.



Altos jefes policiales detenidos



La historia registrada señala que altos jefes antinarcóticos de nuestro país vinculados a delitos de narcotráfico cayeron presos en la gestión del Gobierno del MAS. Durante 2011 Bolivia se sumergió en un sacudón cuando el general René Sanabria fue detenido en Panamá, con un cargamento de cocaína destinado a Estados Unidos. Fue una operación infiltrada de la DEA que descubrió a Sanabria que ocupaba funciones de director de la Felcn.



Sanabria fue sentenciado a 14 años de cárcel en EEUU, pero cumplió nueve y regresó a Bolivia.



Durante 2015 fue detenido el entonces jefe de la Felcn, Óscar Hugo Nina, que purgó en Palmasola por encubrimiento al narcotráfico, pero salió libre. En abril de 2019 fue detenido el jefe de la Felcc, Gonzalo Medina, vinculado al caso de narcotráfico de Pedro Montenegro.



Hace una semana cayó preso Maximiliano Dávila, exdirector de la Felcn, tras ser investigado por la DEA por su relación con el narcopolicía Omar Rojas, preso en Colombia que será extraditado a Estados Unidos para ser procesado por narcotráfico. Dávila es señalado como uno de los jefes antidrogas más cercanos al expresidente Evo Morales.