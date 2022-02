Gobernador de Potosí dice que la investigación determinará el grado de responsabilidad que tiene en el caso ambulancias

Escucha esta nota aquí

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, afirmó que serán las investigaciones de la Fiscalía y las instituciones que iniciaron un proceso de fiscalización, las que determinen el grado de responsabilidad que tiene su persona y los 17 exfuncionarios que participaron en el proceso de compra fallido de 41 ambulancias.

“Son las instituciones llamadas a determinar el grado de responsabilidad de todos aquellos funcionarios quienes participaron de este proceso incluyéndome, por supuesto”, respondió ante la consulta sobre el grado de responsabilidad que pudo haber tenido en el caso.

Todo el proceso de contratación fue remitido a la Fiscalía General del Estado, Contraloría, Viceministerio de Transparencia, Procuraduría General, para que puedan indagar el proceso de contratación y establecer si existen responsabilidades.

“Nosotros nos hemos sometido a la posibilidad de declarar, nuestra intención de colaborar a la justicia para que se pueda transparentar estos hechos”, expresó.

Marcha

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) realizó una marcha de protesta el pasado 8 de febrero demandando la renuncia del gobernador a quien lo acusaron de estar implicado en el proceso de compra fallido de 41 ambulancias.

Además, protestaron contra la detención preventiva del expresidente de Comcipo, Marco Antonio Pumari, y la persecución que enfrentan el presidente de la entidad, Juan Carlos Manuel y el presidente del Comité de Movilización, Marco Subia.



Disculpas a la prensa

El cuestionado gobernador pidió disculpas a la prensa por haber lanzado un "carajazo" hace más de una semana en el municipio de Uncía cuando lo interrogaban sobre la supuesta compra irregular de las 41 ambulancias.

"Cuando la derecha arremete contra nosotros es porque hemos cometido un simple delito: el trabajar de la mano de nuestro pueblo, nosotros lo que prometemos cumplimos, no somos 'cartel de la mentira', como algunos medios de comunicación y no nos importa y, tengo que ser honesto, no me importa carajo lo que digan los medios de comunicación", fueron las palabras expresadas por Mamani el pasado jueves 3 de febrero.

Las disculpas fueron ofrecidas en una conferencia de prensa en la que la autoridad dijo que "nunca más volverá a pasar", pero que fue aprovechada por los periodistas para seguir planteando preguntas sobre los contratos.

Cuando se le preguntó si renunciará a su cargo, dijo que acatará lo que dispongan la Contraloría y Procuraduría del Estado que están realizando trabajos de investigación al respecto.