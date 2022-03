Gobierno confirma el censo para este año, pero recibe críticas por la falta de información

Escucha esta nota aquí

El Gobierno confirmó ayer que el Censo de Población y Vivienda se realizará el 16 de noviembre de este año, pero recibió críticas de distintos sectores por la falta de información que impide el acompañamiento de las instituciones municipales ni departamentales.

Humberto Arandia, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), presentó la información en La Paz, momentos en que representantes de diferentes instituciones cruceñas cuestionaban su ausencia, así como la de la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, en una reunión a la que fueron invitados para que explicaran los avances del censo.

En la reunión de ayer se conformó una comisión interinstitucional que viajará este viernes 18 a La Paz para que se reúna con el director del INE, a fin de que informe sobre las actividades previas al censo. Además, de iniciar las actividades de la comisión técnica para el seguimiento del censo, que las labores se cubran con todos los requerimientos correspondientes para contar con información real y objetiva de la población porque con esta información habrá una nueva redistribución de los recursos de participación y la reasignación de los 130 escaños en la Cámara de Diputados.

Anuncio del Gobierno

Desde la sede de Gobierno, el director del INE anunció que el 16 de noviembre, durante la jornada censal, desplegarán 305.000 encuestadores en todo el país. Aseguró que está concluida la boleta, que fue revisada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y aún se afinan detalles relacionados con el presupuesto que requerirá la movilización.

Para el levantamiento de los datos cartográficos se contratará con 10.000 personas, labor que finalizará en julio cuando está contemplado que se realice el pre censo, siempre y cuando se cumplan con los parámetros establecidos.

Además, el proceso contará con asesoramiento internacional. “Se conformó un comité internacional de alto nivel, integrado por el Ministerio de Planificación, el INE, Naciones Unidas, Cepal, Celade, Fondo de la ONU para la población, Banco Interamericano de Desarrollo, Fonplata y el Banco Mundial”, aseguró Arandia.

Con respecto a la información suministrada por el INE, el senador Rodrigo Paz, de CC, criticó esta situación. “El Gobierno, a través del director del INE, indica que el censo es privativo del Estado central. Pero dice que habrá un comité internacional de instituciones de alto nivel que hará el seguimiento y verificarán la transparencia del proceso”.

Desde Santa Cruz, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, expresó su tristeza porque la región ha ofrecido personal, cartografía y toda una logística para contribuir con el desarrollo del censo, pero no hay respuestas del Gobierno.

El presidente del Comité Cívico pro Intereses de Tarija, Adrián Ávila, dijo que el objetivo es que el censo tenga la garantía y confiabilidad estadística, ya que del último, en 2012, hubo un cambio en la radiografía departamental debido al crecimiento poblacional. “Necesitamos que el INE haga un buen trabajo porque en Tarija sabemos que ha crecido la población y seguimos con un presupuesto de una población menor, además de actualizar el tema de los escaños parlamentarios”, señaló. Se pretende conformar la comisión de seguimiento al Censo de Población y Vivienda con expertos y representantes de las organizaciones civiles.

La diputada beniana Priscila Dantes manifestó la importancia y urgencia de que todas las autoridades y representantes de sectores sociales, gremiales, campesinos, indígenas, empresarios, profesionales de Beni se reúnan para fiscalizarlo. Dijo que buscarán estrategias para fiscalizarlo.

El asesor de la Alcaldía de La Paz, Julio Linares, manifestó “que resulta inconcebible que las autoridades del Gobierno no estén coordinadas con las alcaldías. “Tenemos catastro, planimetría y datos, pero nunca coordinaron con nosotros y si no lo hacen, pues el resultado no será correcto”, lamentó.

Mauricio Muñoz, secretario de finanzas de la Alcaldía de Cochabamba, se excusó de declarar porque atendía un conflicto en el distrito 9. Sin embargo, en declaraciones anteriores, reiteró la importancia de que los datos reflejen la realidad del país y, por eso, “es necesario un trabajo coordinado”.

Lea también Santa Cruz Asamblea Legislativa cruceña conforma comisión que demanda reunirse con el INE y se va a La Paz Durante la reunión de esta mañana, aguardaron la presencia de autoridades del INE en atención de la invitación cursada hace una semana. Ofrecen apoyo para la cartografía y recursos humanos para el trabajo censal

​