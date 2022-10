Gobierno ratifica Censo en 2024 y amenaza con violencia de sus sectores si no se suspende el paro

El Gobierno no retrocede, por el contrario, ahora amenaza. Tras la reunión del viernes en Cochabamba, reafirman que la fecha óptima para el censo no está en 2023 sino en 2024 y conminan al Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, a levantar el paro con la amenaza de que si no lo hacen se desbordará la violencia de los sectores afines porque al cerco a Santa Cruz se sumarán la toma de instituciones y la arremetida de los transportistas que quieren trabajar, entre otras cosas.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, recordó en una conferencia de prensa que de nueve gobernadores, ocho estuvieron ayer en el diálogo de Cochabamba. “Ya saben, Camacho una vez más se chachó, se faltó. También estuvieron las autoridades electas por usos y costumbres. De todos ellos, se obtuvo el apoyo del más del 90% para que el censo se realice en 2024. Y entonces, para que todos tengan opción, minorías y mayorías, se dejó en manos de los técnicos para que ellos en 30 días puedan decir si a los bolivianos les conviene el censo en 2023 o 2024”.

En la misma línea, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, declaró al programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio que la salida está muy clara, porque el total de la gente que participó el viernes en la cumbre “ratificó lo que venimos repitiendo, que debe ser un censo técnico que arroje datos de calidad. Todos coincidieron en que el censo sea de unidad, y se ratificó la propuesta de que se construya la fecha de manera técnica”.

Informó que se escuchó la propuesta del Comité Interinstitucional, de la alcaldía de Santa Cruz y la de La Paz. “Está abierta la posibilidad de ver la fecha, aunque todos coinciden en que la óptima es abril de 2024”, reiteró.

Pero dejó en manos de los técnicos del Comité Interinstitucional la posibilidad de trabajar con esa mesa técnica que se instaló por 30 días para demostrar que es posible hacerlo hasta octubre de 2023. “Lo importante es que participen todas las instancias, gobernación y comité, porque dejan sola a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno”.

Se le planteó que dar un plazo de 30 días desafía a Santa Cruz a mantener un paro de casi un mes. “Si no tuviéramos apertura al diálogo, podrían decir que no les damos importancia. Pero tenemos la apertura suficiente. Nosotros estamos listos para dialogar, pero ellos no tienen lista su propuesta”, precisó.

Resaltó que Beni y Pando han pedido que no sea a fines de 2023, porque 60.000 personas se movilizan por la época de cosecha. “Tal vez para departamentos grandes no sea tan significativo, pero para esas regiones más pequeñas sí lo es y podría ser un censo con muchos errores”.

Por su parte, el ministro Montaño se dirigió al gobernador Camacho y al presidente del Comité Cívico. “¿Qué están esperando para levantar el paro y el bloqueo en Santa Cruz?, ¿por qué siguen perjudicando al pueblo que sale a las calles a llevar el pan del día a su familia? Ya van siete días”.

Entonces, amenazó: “Por eso hoy les pido a ambos que sean sensibles con la población, porque el lunes se va a desbordar la presión por el hambre que tiene el pueblo cruceño”.

Recordó que ya hay tomas pacíficas de industrias en Santa Cruz “y se anunciaron también tomas de instituciones públicas. Si van a seguir con un tema político simplemente para salvarle la gestión al señor gobernador que no hizo ninguna obra de envergadura para nuestro departamento, entonces deberán enfrentar las consecuencias. El lunes saldrán los hermanos transportistas, ya me han comunicado. El pueblo pide que se respeten los derechos consagrados en la CPE. Las juntas vecinales también saldrán a las calles pacíficamente”, matizó.

Preguntó si seguirán esperando que el pueblo exija sus derechos, “cuidado que después no puedan revertir este tema. Ayer tenía que llegar el Gobernador al Plan Tres Mil y no se lo han permitido. Al subgobernador de la Chiquitania, Daniel Velásquez le han 'guasqueado' (golpeado) por ir a tumbar y quemar casas. Eso no está bien, alguien se va a responsabilizar porque mis hermanos ayoreos son pues efectivamente los dueños de esta tierra y a ellos hay que respetarlos”.

También se le preguntó si se esperará 30 días de paro con la presión del cabildo cruceño que emitió un mandato. “Una cosa hay que decir, hay dos cabildos, uno del Comité Cívico y uno del pueblo. En este último, los participantes exigieron que se respete su derecho constitucional a la libre circulación y el derecho al trabajo. Y que sean los técnicos los que hagan su trabajo. En el cabildo de los cívicos en ninguna parte piden que se derogue el decreto del censo. Ahí están mintiendo”.

