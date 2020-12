Las alianzas de Creemos se hacen esperar y en el MAS no resuelven las pugnas

Escucha esta nota aquí

Antes de Nochebuena, baja el fuego de la política para equilibrar la sazón de las alianzas y las decisiones. Ayer, Creemos presentó a sus aliados con los que ya se había inscrito ante el Tribunal Electoral Departamental y solo sumó al grupo ya conformado por el Partido Demócrata Cristiano, Autonomía Para Bolivia y Pan-Bol a Nuevo Poder Ciudadano, la agrupación liderada por Germán Antelo (exsenador y expresidente cívico), que llevaba años fuera de la competencia electoral. La agrupación de Luis Fernando Camacho había reservado hora para presentar dos alianzas más (fuentes consultadas aseguran que eran Demócratas y Santa Cruz Para Todos), pero las conferencias de prensa fueron suspendidas.

También levantó sus anuncios Mario Cronenbold, que tercia con Carlos Romero y Pedro García por la candidatura a la Gobernación del MAS, una pugna que no se resuelve y tiende a extenderse hasta las últimas horas antes de cierre del plazo de inscripción de candidaturas.

El martes Luis Fernando Camacho se había proclamado como el candidato de la unidad, aunque no había mencionado los partidos con los que había pactado, solo había dado las características del acuerdo: no repartijas de pegas, candidaturas o intercambio de algún tipo. Había dicho que era el candidato de unidad porque eso es lo que quería Santa Cruz.

Ayer, esa unidad quedó en suspenso. Es probable que el viaje del gobernador Rubén Costas a La Paz para tratar temas de coordinación de la lucha contra el coronavirus haya demorado el anuncio, pero fuentes de Demócratas también hablan de descontento con lo que ganan ellos en este acuerdo. Si bien Camacho se beneficia al no tener competencia en la carrera departamental, ven que no toma partido en el ámbito de la elección para alcalde de Santa Cruz de la Sierra, máxima aspiración del partido verde para el 7 de marzo. Fuentes consultadas ayer por la tarde no descartaban incluso revisar la decisión de no llevar candidato en el nivel departamental y de poner en pausa electoral a su máximo líder, Rubén Costas.

Santa Cruz Para Todos, liderado ahora por Angélica Sosa, había anunciado, al igual que Demócratas, que no llevarían candidato a la Gobernación. Según Vladimir Peña, hasta donde participó en las negociaciones entre Creemos y su expartido, una de las condiciones del acuerdo era que Rubén Costas no sea candidato a la Alcaldía.

Mientras eso se termina de cocinar en el bloque opositor, el Movimiento Al Socialismo en Santa Cruz está a punto de entrar en ebullición. Ayer, Carlos Romero fue proclamado por un grupo de militantes masistas, que recordaron sus victorias electorales de 2006 y 2014, a tiempo que el exministro de Gobierno ensayaba un discurso antiélites cruceñas.

Mientras tanto, Mario Cronenbold posponía una conferencia de prensa para alistar un acto el 26 de diciembre, en el que planea rematar la faena y quedarse con la postulación por encima de Romero y García.

Las posiciones entre los tres no parecen acercarse. Se supo que se trató de convocar otra reunión en Lauca Ñ, en la que participaran los tres postulantes más otros dos precandidatos, pero no hubo acuerdo para acercar posiciones. Así, según Carlos Plaza, presidente de la Urbana del MAS, la designación se definirá el sábado y “en un 90% será Cronenbold”, le dijo a EL DEBER, pero hay otros grupos del MAS que alientan la postulación de Romero, que no parece dispuesto a colgar los guantes antes de dar pelea. García ha bajado de intensidad, aunque consiguió el respaldo del bloque indígena.

En la Alcaldía, más claridad

Donde sí hubo definiciones y adherencias fue en la lucha por la Alcaldía cruceña. Branko Marinkovic, exministro de Economía y expresidente cívico, desistió de participar como candidato y decidió dar su respaldo a Angélica Sosa, para no dividir el voto de los cruceños. Por su parte, el Movimiento Al Socialismo ya ha hecho oficial la candidatura de Adriana Salvatierra y la exsenadora ya trabaja en concluir su plan de Gobierno. Eso sí, cuando se le consulta sobre la lucha por la Gobernación en su partido, prefiere mantener la cautela y asegura que todo se resolverá antes del 28, día de inscripción de candidatos.