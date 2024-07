Las instituciones cruceñas emiten señales de debilidad ante la tensión económica

“Creo que los actores económicos tienen que ir más allá de los acuerdos coyunturales, con un gobierno que no les cumple. Entonces, tienen que estar conscientes que deben ampliar su protagonismo y coadyuvar con este proceso de construcción del departamento y de la visión estratégica. No veo a Santa Cruz sin que los actores económicos tengan un protagonismo”, aseveró.

“Cuando he ido a las charlas que dan en el Comité y veo a mucha gente participando, no creo que el de no tener un liderazgo no significa que la institucionalidad como tal está en cuestionamiento. Falta liderazgo porque después de lo de Camacho (detención) se sintió y es absolutamente como tal, pero creo que esto es de corto plazo”, opinó.