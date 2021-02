Magisterio siente presión política del MAS por declaración de Puma

Escucha esta nota aquí

Por: Mauricio Quiroz Terán

Hay molestia entre los dirigentes del magisterio de la provincia cruceña Germán Bush por las declaraciones del viceministro de Educación, Bartolomé Puma, quien pidió conocer los nombres de los directores distritales de educación que no están haciendo campaña por los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Los maestros lamentan que existan “presiones políticas” contra su sector y enviaron un informe a los dirigentes nacionales con miras a formalizar una queja ante el Ministerio de Educación y, eventualmente, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), pues consideran que las declaraciones de Puma se constituyen en un “atropello” a la institucionalización del sector.

Norma Jantsch Calvimontes, ejecutiva general de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de la provincia Germán Busch, explicó a EL DEBER que la visita del viceministro Puma a Puerto Quijarro fue importante para fortalecer todas las modalidades de educación “para cuidar la salud de los estudiantes, pero no para hacer política”.

“Estamos en un periodo de institucionalización en el que todos los colegas que aspiran a una dirección de unidad educativa han dado un examen y fueron calificados por sus méritos, pero grande fue nuestra sorpresa porque con esa declaración una autoridad nacional instruyó que todos se deben inscribir al MAS”, señaló la dirigente.

El viceministro, que fue director departamental de Educación en Santa Cruz en 2011 durante el Gobierno de Evo Morales, estuvo el sábado 13 de febrero en Puerto Quijarro, una ciudad de la provincia Germán Bush fronteriza con Brasil. Allí participó con directores de establecimientos, profesores y autoridades locales de un taller sobre la modalidad virtual y presencial de las clases y por la tarde participó de la inauguración de la casa de campaña del MAS, donde realizó el polémico mensaje que preocupó a los profesores

“Todos los servidores públicos que trabajan en instituciones públicas, como Migración, Aduana, Senasag, Banco Unión, Dirección Distrital de Educación, si no están viniendo a hacer campaña acá, me van a avisar a mí, me van a dar la lista”, manifestó Puma en un acto realizado en dicho municipio cruceño.

Las palabras de la autoridad educativa fueron divulgadas a través de La Estrella del Pantanal, un medio de comunicación local.

Reacciones

Rubén Montenegro, director distrital de Educación de Puerto Quijarro, explicó -también en contacto con la redacción de este rotativo- que acompañó a Puma a todos los eventos en los que participó la autoridad, incluido el acto proselitista. “Me duele mucho que la cuestión política se tenga que integrar a la educación. Repudiamos esas declaraciones; somos profesionales institucionalizados por méritos y no por la política”, señaló Montenegro.

Según se puede escuchar en el video que se viralizó desde el Pantanal, Puma señaló que los “servidores públicos están ejerciendo sus cargos gracias a este proceso de cambio”.

“No puedo hacer campaña en horario de clases, entre las ocho y las cuatro. Desde las cuatro yo haré caminatas”, apostilló la autoridad poco antes de recordar que participó en varias actividades proselitistas, como las que realiza la candidata Andriana Salvatierra en Santa Cruz de la Sierra.

Por su lado, Jantsch anticipó que no permitirá “ningún manoseo político” en el sector y espera que los dirigentes nacionales del magisterio se pronuncien, eventualmente con una denuncia al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por vulneraciones al régimen electoral y al reglamento que está vigente para el proceso electoral regional que se desarrollará el 7 de marzo.

Este reglamento prohíbe “utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña o a través de mensajes pagados en medios de comunicación masivos o interactivos”. Esta normativa también prohíbe que se realicen u ordenen “descuentos por planilla a funcionarios públicos para el financiamiento de la propaganda electoral”.

Los candidatos del MAS en Santa Cruz fueron acusados por uso de bienes del Estado en campaña electoral.