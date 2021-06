Manfred Reyes Villa: “El MAS busca utilizar la presión del Poder Judicial para aniquilar a sus adversarios”

Escucha esta nota aquí

_¿Qué opina sobre la decisión de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa que esta semana aprobó un informe para un juicio de responsabilidades que implica como acusados a usted, Arturo Murillo y Leonilda Zurita, por los hechos de enero de 2007 en Cochabamba?

En realidad, están desempolvando cualquier tema para iniciar una persecución política para los que piensan diferente.

Lamento mucho esta situación, es evidente la bronca que se desencadena por el trabajo que hacemos en Cochabamba, la población se da cuenta del cambio que hay en esta institución de desarrollo, que es nuestra Alcaldía.

Por otra parte, me alegraría mucho que se puedan aclarar los hechos de 2007.

_¿Es un buen momento para aclarar lo ocurrido?

Sería una buena oportunidad, pero con la intervención internacional. Porque éste es un tema netamente político. El resultado lo sacaría el MAS en función al interés que tienen. Tanto al iniciarlo 14 años después, como en el desenlace que buscan. Aunque el pueblo cochabambino sabe qué fue lo que ocurrió.

-Ese 11 de enero hubo un enfrentamiento entre dos bandos, y tuvo como consecuencia tres muertos, ¿cómo lo recuerda uted alcalde?

Presentamos en su momento una denuncia ante la Fiscalía porque los cocaleros vinieron a la plaza principal a incendiar la Prefectura, a buscar confrontación, asesinaron a Christian Urresti y hay varios documentos que relatan lo ocurrido. Leonilda Zurita, Celima Torrico, que incitó el incendio y luego fue premiada cuando la designaron ministra, y nada menos que de Justicia. Quien comandó toda esa operación fue el señor Juan Ramón Quintana. Lo que al MAS le interesa es cambiar la historia.

_¿La tesis del golpe de Estado en 2019 es parte de eso?



Sin duda. Seguramente reciben asesoramiento extranjero. Quieren cambiar las cosas.

_¿Qué opina con lo que pasa con Iván Arias, que también es citado por la justicia?

Iván Arias es opositor y es seguro que irán detrás de todos nosotros, eso no lo dude. El propio ministro de Justicia anunció que el Tribunal Constitucional había definido que no se podían hacer juicios en ausencia, y él mismo ordena que no se notifique, y ahora se vuelve al principio.

_¿Cómo enfrenta esa persecución que denuncia?

La única manera de enfrentar la persecución es trabajando y confiando en que el poder es del pueblo. En Bolivia, llegado el momento, hubo rebeliones ciudadanas. Espero que no se llegue a ese momento, no queremos ese camino, ir en contra de la democracia. La ciudadanía quiere paz, unidad, eso es lo más importante. No quiere la bronca política de aprobar este tipo de juicios que no tienen ni pies ni cabeza, que desempolvan estos casos con un objetivo claro. El MAS busca utilizar la presión al Poder Judicial para liquidar a los adversarios.

_Ayer, sin ir muy lejos, el presidente recordó la responsabilidad que tienen las gobernaciones y municipios con el tema de dotar de insumos médicos, medicamentos, terapias intensivas y principalmente oxígeno ¿Cómo lo ve usted?

En realidad, es evidente, tenemos cierta competencia, pero en el caso del oxígeno, por ejemplo, hay una demanda nacional y no es culpa nuestra que no haya oxígeno en el país, el Gobierno central tiene que cooperar, por la emergencia, declarando desastre sanitario en las regiones, pero no lo hará.



Asegura que todo su esfuerzo está en contrarrestar la pandemia





_¿Y las vacunas?



No nos dejan traerlas por nuestro lado. Usted vio, yo quise importar dos millones de vacunas, las Johnson & Johnson, y no me dejaron. Me enviaron una carta diciendo que sí, que iba a recibir toda la cooperación.

Pero, el Gobierno sacó dos decretos (el 4432 y el 4438) que señalan que solamente es el Ministerio de Salud es el que puede importar las vacunas y no dejan ni siquiera a las empresas farmacéuticas, como Inti y otras, hacerlo. En Cochabamba toda la población ya hubiera estado vacunada hace tiempo.

_El Gobierno respondió a eso y dijo que las propuestas no eran serias, que implicaban intermediarios, lo que podría generar corrupción.

Esto era directamente, sin intermediarios. En realidad la vacuna se llama Shenzhen, de Johnson & Johnson, la íbamos a traer directamente.

Precisamente queríamos evitar intermediarios, porque al tenerlos la vacuna hubiera salido más cara, porque ellos hubieran tenido que facturar. Eso no estaba en nuestros planes.

_La rivalidad política, este tema de que el país está partido en dos, afecta mucho en la pandemia, estamos lejos de alcanzar la inmunización de rebaño, ¿qué opina al respecto?

Afecta mucho. Yo estoy dedicado al tema de la pandemia completamente. Todos los días consiguiendo oxígeno. Incluso no solamente para los hospitales que dependen de la Alcaldía, sino con otros que no están en nuestra jurisdicción para atender las necesidades de todos los cochabambinos.

Estamos viendo de contar con nuestra planta de oxígeno, de lograr medicamentos que ahora con el agio y la especulación, se han subido a precios astronómicos e inalcanzables. El remdesivir lo venden hasta en Bs 4 mil, es una locura.

Hemos logrado comprar unidades de terapia intensiva, estamos viendo el tema de ampliar la capacidad del cementerio, potenciar el crematorio.

Son muchas cosas, estamos en todo lo que tiene que ver con luchar contra esta pandemia.

Aplicamos medidas drásticas, como la cuarentena rígida durante los últimos días hasta este domingo.

Además, estamos analizando qué es lo que ocurrirá la siguiente semana. Estamos dedicados a eso totalmente.

_¿Solo ustedes?

Definitivamente no. Quiero decirle al pueblo y destacar que estamos trabajando en forma conjunta con la Gobernación, que les recuerdo es del MAS.

A ese nivel hay muy buen trabajo. De relación, de interacción, de coordinación, pero hay otros, que lamentablemente afectan al gubernamental, y hay cierta bronca contra nosotros.

Pasaron las elecciones, y en una situación tan grave como la que vivimos, debiéramos volcar la página y trabajar conjuntamente entre todas las autoridades que ha elegido el pueblo, sin ponernos zancadillas que le hacen daño a la democracia.

_¿No se pudo coordinar con el Gobierno?, ¿usted hizo todas las gestiones?



Agotamos todos los esfuerzos. En primer lugar yo mismo destaqué lo que el ministro de Justicia anunció que iba a buscar a los mejores juristas del país para modificar la CPE y generar una reforma al sistema de justicia.

Fue una gran señal, pero lamentablemente se diluyó en muy pocos días.

Es más, yo he recibido la visita del ministro de Economía y Finanzas. Fue un encuentro muy productivo, me manifestó toda la voluntad de cooperar.

También tuve una charla con el ministro de Salud, excelente diálogo. Pero ya entiendo de dónde viene la mano, y es del pasado. Creo que el Gobierno ha tenido efectivamente la intención de actuar de forma positiva. Imagino que ese pasado al que me refiero les ha dado un jalón de orejas y eso le está causando un grave daño al país.

_¿Evo Morales?

Sí, yo creo que es él, porque desde el principio el Gobierno de Luis Arce Catacora no mostró esa intención.

Al principio, se tendieron interesantes puentes de coordinación y de interacción, pero veo que no sé si por obra de Evo Morales o de qué gente viene todo esto, todo se vino abajo. Estoy seguro que es gente del pasado que quiere volver a llevar al país a la confrontación, lo que es extremadamente preocupante.



El exprefecto estuvo asilado por casi una década en Estados Unidos



_Jorge Quiroga le preguntó en algún momento a Luis Arce si es que seguiría el plan de Morales, que supuestamente es que renuncie y como en el país hubo un supuesto fraude, ocurra lo del 80, que sea Evo Morales quien recupere el poder, ¿usted cree que eso está ocurriendo?



La verdad es que eso no lo sé. Lo que puedo confirmar es que al principio había una actitud positiva de este Gobierno, pero las cosas cambiaron, y repito una vez más, fue por el pasado.

_¿Es aún tiempo de cambiar esta situación, usted está dispuesto a retomar la coordinación con el Ejecutivo?

Sí, estoy totalmente convencido de que es tiempo todavía. Yo creo que podemos coordinar, y manifiesto la mejor voluntad de parte nuestra para coordinar con la única y mejor intención de hacer un buen trabajo.

_¿Usted podría retomar esa negociación para traer esos dos millones de vacunas de la firma estadounidense?

No pues, ya ha pasado tanto tiempo, no sé en qué condiciones estarán, cómo será la cosa.

Me imagino que hay posibilidades todavía. Si hay voluntad, podemos reencaminar todo aquello, pero en el momento en que se podía, que era el preciso, hice la gestión por escrito y no se me ha permitido.

_¿Es posible?

Por la pandemia, sí. Y no solo por el covid-19. Tenemos que dejar de lado los colores políticos y trabajar por el país todos juntos. La reactivación económica pospandemia será muy complicada. Se ha cerrado una enorme cantidad de empresas.