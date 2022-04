Manfred Reyes Villa: “Ningún Gobierno puede llevarse el 75% de los recursos, debe haber pacto fiscal”

Escucha esta nota aquí

El 3 de mayo se cumple el primer año de gestión de Manfred Reyes Villa. Esta es la quinta vez que asume la Alcaldía de Cochabamba; en entrevista en EL DEBER Radio aseguró que será la última y que no piensa en una proyección nacional. También dijo que está abocado a hacer gestión, no política.



“Ha sido duro porque tomamos un Gobierno municipal con varias gestiones de por medio, sin tener toda la información, porque no ha sido una transición normal. Tuvimos que buscar la información necesaria para saber lo ocurrido en la gestión anterior. Nos ayuda la experiencia porque es la quinta gestión mía. Se facilitó a pesar de las dificultades de una pandemia, y de una tercera ola que golpeó más a Cochabamba”, dijo sobre su primer año como alcalde.

Reyes Villa también reconoció que encontró una deuda flotante de Bs 500 millones de gestiones pasadas. “Las empresas pidiendo que paguemos deudas desde 2018. Hemos ido pagando, programando pagos, sin dejar de hacer obras”, aseguró.

Uno de los mayores desafíos es que la ciudad tuvo un crecimiento caótico en la parte sur, con la gente más humilde, sin áreas de equipamiento, sin escuelas, etc. Dice que la Alcaldía está trabajando en una replanificación para cumplir las expectativas, con áreas de equipamiento, hospitales, centros educativos, etc., todo lo que implique desarrollo humano.

“No estamos dejando absolutamente nada atrás. El 3 de mayo haré un informe de todo lo avanzado en este año de gestión, para cumplir con lo que ofrecimos en el plan de Gobierno”, adelantó.

Entre las inquietudes de Reyes Villa está el censo. Cuestiona que falte apertura total con todas las instituciones de parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), “no solo con las afines al partido que gobierna, sobre todo con la Alcaldía”. Informó que se ha conformado una comisión con capacidad de dar al INE toda la información necesaria, gracias al catastro. “Estamos a la espera de que nos toquen la puerta para coordinar”, llamó.

En caso de no ser convocados por el INE, dijo que sería lamentable porque se gastarían recursos económicos en un proceso censal que debería ser lo más serio de un país. Cuestionó que se excluyan preguntas importantes, como la relacionada al mestizaje. “No debería manejarse políticamente, sino profesional e institucionalmente. No solo se trata del número de habitantes, sino de condiciones en que vive la gente y las alcaldías tienen información importante, sobre todo las alcaldías que manejan el catastro de todas sus ciudades”, resaltó.

Para Reyes Villa, “ningún gobierno puede llevarse el 75% de los recursos, debe haber pacto fiscal para mejorar la calidad de vida porque las inversiones mayores están en las regiones”, dijo. Dijo que las gobernaciones, alcaldías pueden elevar el índice de desarrollo humano de las ciudades. Debería haber un gobierno facilitador y permitir a las instancias cercanas al pueblo, como las alcaldías que ven servicios básicos, y que más ayudan a elevar el índice de desarrollo humano y para eso se requiere el pacto fiscal.

Para evaluar el proceso censal, Reyes Villa informó que la próxima semana habrá una reunión de alcaldes para coordinar y ayudar. “Si hay censo, que sea responsable y que nos sirva a todos. En esta reunión seguro vamos a exigir al INE que las alcaldías participen, coadyuvando como debería ser”, aseveró.



Presiones

El alcalde cochabambino reconoció que una espada de Damocles pende sobre su cabeza desde que llegó a Bolivia, y que la prueba es que lo han inhabilitado varias veces. “Lo sé y el pueblo también, no creo que sea fácil sacarme con un pueblo que se ha movilizado cuando han querido sacarme. No será fácil sacar a Manfred con un pueblo apoyándolo y con la gestión que estamos haciendo, porque no estamos haciendo nada de política, sino solo gestión”, afirmó.

Destacó que hay buena relación con el gobernador, a pesar de que es del MAS, ya que ambos tienen una comprensión total de que fueron elegidos para trabajar por Cochabamba. Dijo que al final de su gestión llegaría al 95% de la población con agua, porcentaje mayor al actual, de 70%. Asimismo, informó que se está gestionando un crédito con el Banco Mundial para avanzar en lo que ahora es un servicio deficiente de alcantarillado. “Con ese crédito podríamos llegar al 85%”, dijo.

Sobre la posibilidad de una reelección, Manfred aseguró que no tiene la intención de candidatear nuevamente y tampoco de pensar en una proyección nacional.



