Revocatorio: en tres municipios corre el plazo para recolectar firmas

Hasta fines de noviembre, se aprobó la recolección firmas para los revocatorios de los alcaldes de Santa Cruz de la Sierra, San José de Chiquitos, Warnes y Portachuelo. En este último municipio, los promotores del revocatorio aún no se han movilizado.

En Bolivia, el último antecedente que se tiene de autoridades revocadas fue en agosto de 2008. Los prefectos de La Paz y Cochabamba, José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa, f ueron revocados, en tanto que el entonces presidente Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y siete prefectos fueron ratificados. Eso sí, esto sucedió a merced de un acuerdo político y no por efecto de una normativa.

“Seguimos inaugurando obras. Cuidado que Carlos Montaño salga más fortalecido después de un supuesto revocatorio, sin embargo, yo me debo a la mayoría (de la población) y no a la gente política porque somos una minoría. ¿Y por quién hay que trabajar? Por la mayoría”, manifestó el burgomaestre.

“Hay una oposición de parte de la gente del alcalde (Marbin Barbery) que están en campaña, barrio por barrio, pidiéndole a la gente que no firmen el revocatorio. Pero la gente está aguardando y pidiendo que los libros lleguen a sus casas porque el trabajo que estamos haciendo es domicilio por domicilio”, dijo Caballero y añadió que están realizando la recolección en la zona urbana de San José y falta avanzar luego hacia las comunidades.

“Si leemos el contexto político social que existe en San José de Chiquitos este proyecto (de abastecimiento de agua) está en riesgo. Saben que exautoridades han iniciado un revocatorio sobre este alcalde y para que lo entiendan claramente; un revocatorio es no dejar que el alcalde cumpla el mandato por el cual el pueblo lo eligió ”, manifestó Barbery durante una audiencia pública en la población chiquitana.

El referéndum revocatorio es un derecho del electorado que corresponde a los ciudadanos, por lo tanto, no pueden hacerlo las instituciones, los partidos políticos ni las agrupaciones. Al ser un derecho ciudadano está mal reglamentado porque toda la carga económica está sobre los vecinos que promueven el revocatorio y eso no se ve en ninguna parte del mundo, por lo tanto, ahí hay una falla de origen en la reglamentación de los revocatorios.

Al completar el 30% de esas firmas tiene que realizarse el revocatorio porque es la soberanía del pueblo, por eso decimos que el año 2024 va ser un año electoral bien cargado porque habrá muchos procesos, sumados a estos los revocatorios. Y no es como algunos dicen que no se podrá consensuar la ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se tiene que realizar porque es soberanía del pueblo al igual que el 21F.

En el caso de que no haya firmas y no se alcance ese 30%, esto quiere decir que implícitamente esa autoridad va a salir victoriosa porque la gente no quiere que se vaya y va a ser una rectificación de su cargo. Por lo tanto, el proceso medular del llenado de firmas para alcanzar ese 30% es clave para el referéndum revocatorio porque es la voluntad del ciudadano, ya lo demás del proceso es un procedimiento.