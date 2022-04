Rolando Cuéllar dice que Luis Arce es como Jesús de Nazaret y tilda de 'Judas' a Evo

Escucha esta nota aquí

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, afirmó este miércoles que el hecho de que dos personas formen parte de un mismo partido político, no significa que exista plena lealtad. Además, en el marco de la Semana Santa, comparó al presidente Luis Arce con Jesús de Nazaret y aseguró que el expresidente Evo Morales es el “Judas” que busca traicionar al Gobierno.

"No porque todos seamos del Gobierno y del mismo MAS, todos son una taza de leche. No se olviden que el traidor de los 12 discípulos fue Judas. En este sentido, el presidente Luis Arce es Jesús de Nazaret y el señor Evo Morales es el Judas del Gobierno", dijo el legislador.

"No se olviden que Ernesto Che Guevara llegó a Bolivia y ¿quién fue el traidor del mismo Partido Comunista? Mario Monje. Porque sean del mismo partido, no quiere decir que no hay deslealtad. Hay traidores, hay desleales, hay Judas y en esto es el señor Evo Morales", añadió.

Según Cuéllar, Arce viene demostrando su potencial durante sus 14 años como ministro de Economía y aseguró que gracias a él y al vicepresidente David Choquehuanca es que Morales pudo retornar al país, tras su renuncia y su salida de territorio nacional en un avión enviado desde México en 2019.

"El pueblo boliviano está viendo quién está difamando al Gobierno nacional, quién busca palestra política para estar vigente en la política. El pueblo boliviano no es tonto y está viendo que el presidente Luis Arce está reactivando la economía, se está rompiendo el lomo para dar estabilidad política, económica y social, y hay personas que se dedican a desprestigiar a nuestro presidente", señaló Cuéllar.

El lunes 11 de abril, Morales tuiteó afirmando que quienes hablan de “renovación” al interior del MAS son los que fomentan la “traición y división”, junto a quienes formaron parte del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Ante estos comentarios, Cuéllar le respondió que sus declaraciones son parte de una estrategia para mantenerse vigente en la política.

“Sigue calumniando. Lo que busca es vigencia en la política, no es otra cosa. Ya Evo Morales se convierte en el politiquero barato de la historia de nuestro país. Él debe retirarse de la política como (lo hizo) el compañero expresidente de Uruguay Pepe Mujica, quien también recomendó a Evo que se retire. Debería seguir su consejo”, manifestó Cuéllar a EL DEBER.

