Santa Cruz y El Alto estrechan lazos a través de acuerdos público-privados

Escucha esta nota aquí

Por: Juan Carlos Fortún V.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, dio el primer paso en lo que ella denominó “romper las barreras entre oriente y occidente”. Los alteños tendrán este año su representación en la Feria Exposición de Santa Cruz (Expocruz 2021), a invitación de la Cainco.

“Estamos muy agradecidos por el espacio que nos brindarán en su feria. Será la primera vez que participemos, lo haremos con nuestro equipo y los empresarios de la ciudad de El Alto”, afirmó la autoridad municipal en la reunión que sostuvo por la tarde con los directivos de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

Por la mañana, la expresidenta del Senado se sentó con los empresarios privados a los que propuso invertir en El Alto, a través de una alianza público-privada.

El primer vicepresidente de la Cainco, Orlando Vaca, resaltó la estrategia y visión que tiene la alcaldesa Copa para El Alto, que consiste en convertirla en un polo industrial a través del trabajo conjunto que se está realizando con la inversión privada y extranjera.

“Hay que destacar las alianzas entre la alcaldía y empresa privada para generar oportunidades de trabajo y nuevos proyectos, porque no solo se quiere traer la inversión de Santa Cruz y Bolivia, sino también a la inversión extranjera para que comiencen a trabajar en la ciudad de El Alto”, dijo el representante cruceño.

Vaca destacó que desde Cainco están predispuestos a ser la conexión entre sus asociados y el municipio de El Alto, además de compartir las herramientas que tienen como institución para ayudar al empresariado cruceño y ahora al alteño.

Primer contacto

En la primera reunión con los empresarios, realizada por la mañana en un hotel de la ciudad, la autoridad municipal alteña la calificó de “bastante productiva”, porque se han visto las necesidades que existen para emprender algún tipo de negocio entre El Alto y Santa Cruz. Para ello se trabajará en mesas técnicas para la desburocratización de trámites y elaborar un proyecto de ley de incentivos.

Agregó que muchos alteños han migrado al departamento cruceño para trabajar, por lo tanto, se busca fortalecer este esquema de trabajo dentro de una ruta crítica que podrían establecer ambas ciudades “para mostrar que se puede romper esta barrera que se tiene entre oriente y occidente”, destacó la autoridad.

Copa también señaló que la mano de obra alteña es muy calificada y económica, y por ello espera que los empresarios cruceños puedan invertir y fortalecer la industria de esa ciudad, para así generar empleos directos e indirectos, ya que muchos de ellos se perdieron en esta crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

A su vez, el segundo vicepresidente de Cainco, Ronald Mariscal, destacó este primer encuentro con la principal autoridad del municipio alteño y añadió que existen inversiones del empresariado cruceño en la ciudad de El Alto.

“El espíritu del empresario es generar trabajo. Esperamos que con las mesas de trabajo que se tengan, se pueda lograr esa expectativa para un mayor desarrollo y estabilidad económica porque se necesita crear fuentes empleos dignos e ingresos estables para los bolivianos”, complementó.

En la reunión participó también la presidenta de la Cainco de El Alto, Cristina Soto, quien resaltó el dialogo con sinceridad entre los empresarios y autoridades, permitiendo generar así las condiciones necesarias para el desarrollo del empresariado en su ciudad.

Situación de la pandemia

Con referencia a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, Copa dijo que se debe trabajar en forma coordinada entre el Gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías para tener una mayor incidencia y respuesta a la pandemia.

Lamentó que el contar con una planta de oxígeno se haya vuelto algo muy burocrático. “Esperamos que el Gobierno nacional pueda darnos las facilidades de desburocratizar los trámites para así poder contar con nuestras plantas de oxígeno”, explicó la alcaldesa a los medios.

También indicó que no se cuenta con los recursos económicos suficientes para la adquisición de vacunas contra el Covid-19 ni existe la voluntad por parte del Gobierno central, para facilitar los trámites para que las mismas puedan ser adquiridas.

Por otro lado, descartó declarar cuarentena rígida en la urbe alteña, debido a que no pretende afectar los ingresos económicos de la población. “En mi caso, en mi ciudad no habrá cuarentena rígida, así me critiquen, porque estoy golpeando los bolsillos de mi ciudad. Mi ciudad ha sido la más afectada con la cuarentena rígida”, dijo.

Añadió que si la población de su municipio no va a morir por el Covid-19, lo hará por la desesperación y el hambre que es algo, destacó, que ellos como autoridades van a combatir.

Por eso, continuó, es que se han aumentado los puntos de testeo con prueba de antígeno nasal en los 14 distritos, pero es urgente la dotación de vacunas.