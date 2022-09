Septiembre con fracturas: analistas ven inmadurez en los políticos cruceños

“Para mí esto ya es un poco extremo y hasta inmaduro , porque al fin y al cabo las disidencias ideológicas existen y existirán siempre y no por eso van a dejar de ser activos en ciertos espacios institucionales porque para eso fueron elegidos autoridades”, señaló Peralta.

“Todo tiene un límite y ese límite ya lo han pasado por la forma que están llevando la cosa y los discursos que se lanzan desde sus espacios, hay que tomar en cuenta algo, no deben estar de acuerdo en todo, sino que deben aceptar las diferencias y buscar una salida , pero lamentablemente más bien buscan afianzarse en sus propias verdades”, agregó el analista.

“Nos gobiernan ignorantes y fanáticos, no estamos viendo ni razones y peor valores y principios o proyectos comunes o ideas fuerza. Vemos un infantilismo político, son personas que no tienen la conciencia ni la madurez política y recurren a ejercicios netamente emocionales de facciones y de poses; nuestros políticos se han reducido a poses y pagas, les encanta posar y cobrar, pero no les gusta pensar ni trabajar”, enfatizó Schrupp.