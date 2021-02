Sosa seguirá siendo alcaldesa y candidata; MTS va por un amparo

Escucha esta nota aquí

Angélica Sosa tiene vía libre por parte del Órgano Electoral para continuar siendo alcaldesa interina y candidata a la comuna por Santa Cruz Para Todos (SPT).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó ayer la resolución del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz que desestimó la demanda presentada por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) para inhabilitar la candidatura de Sosa por no renunciar como alcaldesa interina para postular en las subnacionales.

Uno de los argumentos que utilizó el TSE para la ratificación de la resolución es que “la suplencia de la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo, el alcalde en el caso, corresponde a un miembro del Concejo Municipal, es decir a otra autoridad electa por el voto popular”.

El TSE también sostiene que en ningún caso puede asumir la suplencia temporal del alcalde quien no es funcionaria o funcionario electo; en ese sentido si un concejal municipal perdiera su condición de funcionaria electa para asumir dicha suplencia, se produciría una paradoja legal, al asumir como alcalde en suplencia quien perdió o no tiene la cualidad de funcionario electo.

“En conclusión, cuando un concejal municipal titular asume la suplencia temporal del alcalde municipal lo hace en su condición ‘sine qua non’ de funcionario electo y dicha cualidad no la pierde en ningún momento, puesto que si no fuera un funcionario electo no podría asumir, de modo alguno, la suplencia del alcalde”, señala la resolución del TSE divulgado por la tarde.

La votación estuvo dividida. Los vocales disidentes fueron Óscar Hassenteufel, Francisco Vargas y Daniel Atahuachi, mientras que los vocales que votaron a favor de ratificar la resolución del TED fueron Salvador Romero, María Angélica Ruiz, Nancy Gutiérrez y Rosario Baptista.

Se van al amparo

Conocida la decisión del TSE, el candidato a alcalde por el MTS, Omar Rivera, indicó que ante esta determinación presentará un amparo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Rivera recordó que aún esperan las respuestas de las otras dos demandas presentadas al ente electoral, la de la solicitud de inhabilitación por el audio en el que Sosa pedía los cargos de sus secretarios por no cumplir sus expectativas de campaña y el otro, por el comentario de una de las candidatas a concejal sobre una encuesta interna de la agrupación.

“Seguramente el poder económico más corrupto de Santa Cruz está manejando todos los niveles del Órgano Electoral. No hay duda de eso. No creo que todas nuestras demandas sean a favor de quien pisotea la ley”, dijo Rivera, quien adelantó que sino realizarán una huelga de hambre.

Además, Rivera anunció que tomarán acciones legales contra el tribunal departamental.

El candidato a primer concejal por MTS, Jaime Soliz, informó que el lunes se hará llegar el amparo constitucional al TCP.

Por su parte, Roberto Áñez, jefe de campaña de SPT, indicó que las denuncias que realizan candidaturas sin propuestas no tienen pies ni cabeza.

“El TSE ratifica la resolución del TED sencillamente porque Angélica Sosa ha cumplido la Constitución y las leyes. Su suplencia es temporal, es una concejala electa y por primera vez postula como candidata a alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra”, señaló Áñez.

Ayer la candidata alcaldesa inauguró el servicio de internet en plazas, vistiendo colores de su partido.