Surge un recurso legal que plantea destituir a los vocales electorales que inhabilitaron a Evo

Escucha esta nota aquí

La reacción fue inmediata. Patrocinado por Marcelo Valdez, el abogado de la exdiputada Lidia Patty (MAS), un ciudadano planteó el inicio de una acción legal contra los vocales electorales que firmaron la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador en 2020.



Se trata de Óscar Graf Sánchez, quien presentó, a las 14:14 de este viernes, un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que pide que se investigue a los vocales que firmaron la resolución jurisdiccional de Sala Plena del 010/2020 del 20 de febrero.

Además de inhabilitar la candidatura de Morales, el TSE apartó de la carrera electoral al excanciller Diego Pary y al dirigente tarijeño Mario Cossío quien estaba estado exiliado en Paraguay durante varios años. Ese día tribunal también imposibilitó a Jasmine Barrios que buscaba la vicepresidencia por el Frente Para la Victoria, del candidato evangélico Chi Huyn Chung.

El memorial, que se divulgó este viernes, pide al TSE que “se constituya en parte querellante contra los vocales que firmaron la resolución jurisdiccional”. Establece, además, la necesidad de investigar “resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes así como el incumplimiento de deberes entre otros”.

Pero, como casi todas las autoridades que están en funciones, a excepción Dina Chuquimia (nombrada por el presidente Luis Arce), suscribieron esa resolución de inhabilitación, que también demanda la suspensión de esas autoridades.

“Se debe convocar a los vocales suplentes para que se inicie el proceso disciplinario contra los vocales que firmaron la resolución jurisdiccional 2010/2020 del 20 de febrero” que por la sentencia constitucional plurinacional 0008/2021-S4 del 7 de mayo quedó anulada, señala.

Más temprano, Evo Morales también había anunciado su decisión de procesar a los vocales del TSE, cuya presidencia recae en Óscar Hassenteufel. Cuando Evo fue inhabilitado, Salvador Romero era el presidente del TSE. Esa autoridad renunció y en su lugar llegó Chuquimia.

“Vamos a continuar la demanda a esos miembros, al tribunal de garantías, a miembros del Tribunal Supremo Electoral”, dijo Morales a Radio Kawsachun Coca.

Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia, en noviembre de 2019, el único poder estatal que se renovó por completo fue el electoral. Y desde que Luis Arce juró a la presidencia del Estado, en noviembre de 2020, no asistió a ningún acto oficial del TSE.

El jueves, tras conocerse la decisión del TCP de anular la inhabilitación de Morales y autorizar una indemnización en si favor, analistas anticiparon que la intención del MAS con esta decisión es provocar cambios de vocales en el TSE.

“Se busca descabezar al TSE. Tenemos que seguir pensando que el Tribunal es independiente, pero lamentablemente no lo es. La cuestión política está muy enraizada en el Órgano Electoral y no podemos descartar que hay, si se quiere, una cierta acción política como para desplazar a los vocales del TSE que no están alineados con el esquema de Gobierno”, dijo el abogado José Velasco.

El experto recordó que en el libro Bolivia Leaks, de Juan Ramón Quintana, se menciona a Hassenteufel como uno de los protegidos por la embajada de Estado Unidos. Esta situación demostraría que está alejado del oficialismo y “seguramente, por eso se quiere alejarlo de la presidencia del TSE. Esas situaciones no se pueden descartar”.