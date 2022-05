UAGRM analiza retirar recursos del CEUB; la Confederación Universitaria de Docentes advierte peligro

Escucha esta nota aquí



El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, planten al interior de la institución la idea de apartarse del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y retirar los recursos. Desde la Confederación Universitaria de Docentes (CUD) ven este planteamiento como peligroso ya que esta instancia permite estar dentro del sistema universitario.

“Soy una persona que cuestiona duramente al CEUB, que no sirve para nada. Se gastan millones para una infraestructura que no sirve para nada, son unos parásitos. Es una estructura muy grande que maneja mucho presupuesto. Yo plantee la idea de no pertenecer al CEUB”, refutó en el programa Influyentes de Radio EL DEBER.

La autoridad aclaró que es el ente matriz de la universidad boliviana, e independiente de que Max Mendoza sea miembro del presídium, dijo que normalmente se convierten en miembros “funcionales” al gobierno de turno.

El presidente de la CUD y miembro del presídium del CEUB, Carlos Salinas, explicó que esta entidad coordina con todas las universidades, y aclaró que los recursos que reciben son del Estado.

Ante la consulta si el presídium maneja los montos asignados, dijo que los miembros están encargados de organizar el Congreso de Universidad que se realizará entre el 23 y 28 de mayo de este año.

Propuestas para el Congreso

Desde Santa Cruz, Cuéllar dijo que no existe problemas de dirigentes de más de ocho años en la Gabriel René Moreno.

Sin embargo, desde la próxima semana trabajarán en un norma que regule la permanencia de los universitarios. Aquellos que estén más de 8 años se les aplicará una matrícula diferenciada.

“La universidad es gratuita para los que vienen a estudiar, no para aquellos que viene a hacer dirigencia y envejecer coartando la posibilidad a nuevos bachilleres”, enfatizó.

En las universidades públicas también se cuestionan a los docentes titulares que no se actualizan y permanecen por años dando cátedra.

Salinas dijo que este asunto también será tratado en el Congreso en Potosí, aunque antes se debe hablar de las garantías de una jubilación digna para los catedráticos. Según la normativa, no hay límites de permanencia.

