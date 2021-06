Visita de Eva Copa a Santa Cruz busca resaltar la fortaleza de la producción local

Por: Juan Carlos Fortún V.

La visita que realizó esta semana la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, a Santa Cruz de la Sierra para reunirse con el sector empresarial y el alcalde Johnny Fernández, resalta la fortaleza económica productiva que se tiene, según el punto de vista de analistas políticos.

El director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Daniel Valverde, dijo que en buena hora se está valorando la fortaleza económica y productiva que tiene Santa Cruz; además de las potencialidades y oportunidades que ofrece la urbe alteña, que significaría un beneficio para ambas ciudades.

“Lo veo como un acto apropiado y coherente, además los empresarios han demostrado su interés, lo que significaría encontrar oportunidades para contar con ventajas competitivas”, expresó el analista.

A su vez, el politólogo José Orlando Peralta señaló que el hecho de que la primera autoridad del municipio de El Alto haya llegado a la capital cruceña a tratar temas económicos, significa que se está dando un reconocimiento tácito, de que el modelo cruceño y todo lo que conlleva, tiene impacto a escala nacional.

Reunión de autoridades

Si bien la autoridad de la urbe alteña se reunió con empresarios locales y el alcalde Johnny Fernández, no lo hizo con el gobernador, Luis Fernando Camacho.

Peralta agregó que esta situación podría suponer que existe una distancia ideológica entre las posiciones y planteamientos políticos, tanto de Copa como Camacho, que datan del año pasado.

“Esto es algo que se mantiene porque son dos liderazgos regionales que, en ambos casos, han ganado (las elecciones subnacionales) de manera contundente, por lo tanto, tienen legitimidad y una posición política e ideológica bien marcada”, explicó.

A su vez, Valverde dijo que el hecho de que no se hayan podido reunir no tiene porque llamar la atención, esto debido a que en política no se pueden arreglar estas distancias en corto plazo.

“No he visto términos irrespetuosos cuando la alcaldesa Copa se ha expresado sobre Camacho, es más, según una entrevista en un medio de comunicación ella dijo que aún no es el momento (de reunirse con el gobernador) y el momento en política se tiene que construir, así que seguramente con el tiempo se irán dando las condiciones”, concluyó.

En tanto, el analista Renzo Abruzzese dijo que la reunión entre ambas autoridades posiblemente no ocurrió porque Camacho representó lo opuesto a una visión política masista, por lo tanto, esto contamina una perspectiva popular, explicó.

Piensa que podría darse una aproximación de acá a un tiempo y de forma más lenta. “La imposibilidad (de Copa) para reunirse con Camacho es ideológica, en cambio con los sectores productivos y con el alcalde (Fernández), tienen otras connotaciones”.