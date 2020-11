Vladimir Peña: “He decidido presentar mi precandidatura a la Gobernación”

Escucha esta nota aquí

Cuenta con el aval de Rubén Costas, presidente del Movimiento Demócrata Social (MDS). Vladimir Peña, quien desde hace 15 años trabaja al lado del gobernador de Santa Cruz, en exclusiva a EL DEBER reveló que se presentará como precandidato para postularse al cargo de máxima autoridad departamental.

_¿Ya eligió Demócratas a sus candidatos?

Ya empieza la dinámica del MDS para elegir a sus candidatos, para preparar sus programas de Gobierno y, como tal, he decidido también presentar mi candidatura a la Gobernación cruceña. Lo hago porque amo Santa Cruz, creo en esta Santa Cruz que otros critican, diversa, plural y emprendedora.

_¿Cuándo se va a definir?



Hemos marcado hasta el 15 de diciembre para presentar todas las candidaturas y, dentro de esos procesos, habrá que ver si otros compañeros van a querer dar este paso como lo doy ahora y creo que eso es muy legítimo.

_¿Por qué cree que debe ser el candidato de Demócratas?

Trabajo con el gobernador desde hace 15 años. A su lado he podido conocer la diversidad de nuestro departamento. He podido recorrer todas las provincias. Conozco los 56 municipios, he visto cómo Rubén ha transformado Santa Cruz, ha hecho unos avances sociales increíbles.

Ahora hay que dar un paso en lo que significa la modernidad y el desarrollo de Santa Cruz y tengo ideas para darle ese rumbo.

_¿Van a ir en alianza con alguna agrupación o partido?

El MDS tiene una identidad muy fuerte en Santa Cruz, hemos tenido el privilegio de contar con el apoyo mayoritario del pueblo cruceño durante más de una década, nuestra intención es ir a revalidar aquello.

Más allá de las alianzas, nosotros pensamos en el proyecto, en la visión que queremos presentar a Santa Cruz que se basa en tres elementos centrales: primero, poner mayor esfuerzo en lo que nos une, hay peligros que están sufriendo todas las sociedades como la polarización que conlleva a la fractura social, a la confrontación de las sociedades, nosotros vamos a trabajar en la unidad del departamento; segundo, una agenda social de cambios importantes sobre los cimientos que ya se han hecho todo este tiempo y que son muy sólidos en materia de servicios básicos, de salud, pero necesitamos avanzar a una mayor velocidad.

El tercer elemento tiene que ver con la vocación productiva del departamento y tenemos que transformarla a una tecnológica, es decir, que nuestra producción sea más moderna, pero que respete el medio ambiente para que nunca más se repita lo de la Chiquitania.

_EL MAS ganó más votantes en esta última elección en Santa Cruz y allí surge el debate del elector que pide la unión de los otros actores políticos.

Creemos en la unidad, pero no hay que imponerla, hay que construirla. La alternativa del MAS no es el otro extremo, que solo polariza. Si algo nos ha demostrado la elección que acaba de pasar es que compitiendo al MAS desde el extremo, lo refuerza.

La alternativa para derrotar al MAS es el centro y nosotros vamos a construir la unidad desde el centro.