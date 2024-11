Potosí: imputan por trata y tráfico agravado a mujer capturada por rapto de una bebé

Laura V. B., de 30 años, aprehendida por el presunto rapto de una bebé en Potosí, fue imputada por el delito de trata y tráfico agravado, informó este martes el fiscal, Erick Aparicio.



“El delito de trata y tráfico es el que se le está atribuyendo, en su figura agravada, que prevé una sanción máxima de 20 años de privación de libertad”, indicó el fiscal a Bolivia Tv.



La presunta captora engañó a la madre cuando estaban por el mercado Chuquimia, de Potosí; argumentó que necesitaba ir al baño y se llevó a una de las mellizas de la familia, y no regresó más.



Tras la denuncia, y en menos de 24 horas, la Policía y la Fiscalía dieron con el paradero de la bebé de dos meses de nacida. Tras la activación del “Plan Z” aprehendieron a la raptora en el sector Janajmayu, en la tranca a Uyuni, Potosí; la mujer pretendía sacar a la menor rumbo a Chile, refleja ABI.



De acuerdo con Aparicio, existen varios actuados pendientes y pese a que la imputada se haya acogido a su derecho constitucional de guardar silencio y no brindara su declaración informativa, existen los suficientes indicios de su participación en el delito.



“Se cuenta con todos los elementos que nos permiten acreditar la autoría y participación de la misma (aprehendida) en este hecho y, por tanto, fundar la medida cautelar de detención preventiva, pensando en una eventual sanción, y no solo a ella en su calidad de autora, sino a todos los niveles de participación”, afirmó el fiscal.



Asimismo, Aparicio destacó el trabajo coordinado con la Policía Boliviana, hecho que permitió recuperar a la menor y reunirla con su familia.



La presunta raptora está a la espera de su audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía, según ABI, solicitará su detención preventiva para dar continuidad a las investigaciones y asegurar su presencia en el proceso.