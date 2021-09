DT de Real Potosí explicó las virtudes de su equipo para vencer a Real Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Ronald Villafuerte debutó interinamente como director técnico de Real Potosí en el partido frente a Real Santa Cruz, que se jugó la noche del martes en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial. Fue con victoria por 3-0, en el marco de la vigésima fecha del campeonato de la División Profesional.

Considera que las principales virtudes de su equipo para quedarse con las tres unidades en juego fueron “trabajo, humildad y sacrificio”.

Villafuerte, que asumió la dirección técnica luego de que la dirigencia decidiera ponerle fin al ciclo de Marco Antonio Sandy tras el empate (0-0) con San José, dijo que encontró un plantel de jugadores con la “cabeza baja”.

“El primer día que me invitaron para trabajar interinamente, los he encontrado (a los jugadores) con la cabeza baja. Hicieron un buen partido en Oruro, pero no se les dio el resultado, les dije que borrón y cuenta nueva. Hemos trabajo en el aspecto psicológico, creo que se ha notado porque ellos saben dónde están y tienen que salir de esa situación”, agregó.

La victoria permitió a Real Potosí llegar a 15 puntos y seguir en su lucha por escapar de la zona del descenso indirecto, ya que San José, que es el colero, tiene -11 unidades.

“Estos tres puntos son de oro, nos sirven de mucho para que la gente de Potosí pueda creer en un profesional potosino, porque los potosinos somos capaces para dirigir. Nosotros hemos venido trabajando desde muy abajo”, expresó Villafuerte.

Visiblemente emocionado, dijo estar preparado para seguir al mando del equipo e hizo público su agradecimiento al club.

“Este club me ha abierto las puertas en mis primeras incursiones como técnico y creo que ahora, por todo lo que he hecho estoy preparado y me siento contento. Los muchachos me han apoyado desde el primer momento que he llegado”, finalizó.

FECHA 20

Martes 21 septiembre

Guabirá 15:00 San José

Real Potosí 19:00 Real Santa Cruz

Miércoles 22 septiembre

Blooming 15:00 Real Tomayapo

Palmaflor 18:15 The Strongest

Bolívar 20:00 Aurora

Jueves 23 septiembre

Always Ready 15:00 Oriente Petrolero

Royal Pari 17:15 Nacional Potosí

Wilstermann 19:30 Independiente Petrolero

