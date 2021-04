Alan Loras: “Todos los compañeros hicimos un mea culpa con cabeza fría”

Escucha esta nota aquí

Real Santa Cruz está teniendo un inicio de terror en el campeonato de la División Profesional. Hasta la fecha ha disputado cuatro partidos y solo ha sumado derrotas en todos los encuentros, lo que ha originado preocupación entre los jugadores, cuerpo técnico, dirigencia e hinchada.

“El sábado tuvimos una charla. Todos los compañeros hicimos un mea culpa con cabeza fría y todos coincidimos en que hay que seguir luchando, porque sabemos que solamente nosotros somos los que podemos revertir esta situación y ojalá el viernes podamos revertir esto”, dijo el defensor Alan Loras.

El equipo albo perdió contra Palmaflor en Cochabamba y luego cayó ante Wilstermann, Always Ready y Royal Pari en Santa Cruz. En todos los encuentros mostró buen juego, pero no supo ganar, ni siquiera empatar.

“Siempre hemos salido a buscar el resultado, hemos jugado de igual a igual, pero nos está faltando liquidar los partidos y cerrarlos más que todo, creo que por ahí pasa el hecho de que aún no hayamos ganado”, agregó Loras.

Como defensor también reconoció que el equipo está recibiendo muchos goles lo cual pesa a la hora de intentar sumar puntos. El próximo partido de Real Santa Cruz será el viernes (15:00) contra Real Potosí, en la villa imperial.

“Hemos venido jugando bastante bien, creo que en los primeros partidos no pudimos marcar goles luego hicimos y no los hemos sabido defender, incluso este último partido con Royal Pari nos hicieron goles muy fáciles, creo que eso molesta mucho en general a todo el grupo y esa es la preocupación de todos, de que no sabemos defender la ventaja que sacamos”, finalizó Loras.